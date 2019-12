IB3: negres i subcontratats

Tal vegada ens heu vist vestits de negre pel carrer, a la televisió, a les xarxes socials. Som periodistes, operadors de càmera, realitzadors, productors, meteoròlegs, editors de ràdio i de vídeo. Som més del 90% dels professionals que elaboren dia a dia els programes informatius d'IB3 a les quatre illes. Però no som personal d'IB3, sinó d'una empresa concessionària. Actualment treballem per a Liquid Media, una productora de la multinacional Mediapro. Anem passant de concessionària a concessionària, i amb cada subrogació les nostres condicions laborals empitjoren.

Segons els càlculs del comitè d'empresa, des de la creació d'IB3, l'any 2005, fins avui, els nostres salaris han perdut un 27% de capacitat adquisitiva. Cobrem aproximadament el mateix salari que el 2005: uns 22.000 euros bruts anuals, de mitjana.

Davant la falta de perspectives de futur, molts professionals de la cadena ja han partit cap a feines millor pagades, resignats a haver d'abandonar el projecte d'IB3 amb el qual s'identificaven. Han estat més de 20 companys que han marxat des del juny passat i uns 50 des del 2015. Encara és hora que algú de la direcció de l'Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears faci una mica d'autocrítica. Es limiten a dir que "exportem talent".

És cert que la concessionària Liquid Media, per ordre de la direcció d'IB3, va augmentar la plantilla dels informatius en 40 persones amb el procés de selecció dut a terme el 2017. Saludem aquesta contractació de personal, que compensa parcialment els acomiadaments realitzats entre 2009 i 2012. Però és important explicar que els salaris de les noves contractacions són inferiors als que hi havia. Han creat una doble o triple escala salarial.

Liquid-Mediapro ha decidit no exercir el dret a pròrroga d'un any en la concessió dels informatius. Per tant, l'ens públic es troba immers en l'elaboració d'uns nous plecs per adjudicar el servei a partir del 26 de febrer de 2020. Aquesta situació ha arribat just quan els representants dels treballadors estem intentant pactar unes millores laborals vitals per a nosaltres. Però no sabem si l'empresa amb la qual discutim aquestes millores serà la que pagui les nostres nòmines una vegada s'adjudiqui el concurs. Mentrestant, les contradiccions entre els nostre caps reals d'IB3 i els nostres caps laborals de Liquid són constants. Una situació completament surrealista.

I ho sentim molt... però ja estem farts.

Davant la precarització i devaluació de la nostra feina durant els darrers 15 anys, i pensant en la defensa de la qualitat dels serveis informatius de la radiotelevisió pública de les Illes Balears, hem decidit que a partir d'aquest moment la nostra lluita prioritària serà aconseguir la internalització, via subrogació, de tots els treballadors actualment contractats per la concessionària. I donarem suport a que els companys de la resta de concessions d'IB3 (totes en mans de Mediapro, per cert) aconsegueixin el mateix objectiu.

Per dir-ho ben clar: volem deixar de ser treballadors de segona classe. Volem els mateixos drets laborals que la minoria de treballadors propis de l'Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears, que cobren sous dignes i són personal del sector públic instrumental.

Cal que la direcció d'IB3, amb Andreu Manresa al capdavant, trenqui amb l'statu quo i assumeixi la seva responsabilitat. Cal que el nostre Govern, que es diu defensor de la radiotelevisió pública i dels drets dels treballadors, deixi d'espolsar-se el problema invocant la independència de l'ens. Que afrontin el problema d'una vegada per totes

Les administracions públiques, enlloc de "fitxar" alguns dels millors periodistes d'IB3 per fer les seves campanyes de comunicació, haurien de vetllar per tal que el talent periodístic, crític amb el poder, garant de la democràcia, romangués al principal mitjà de comunicació de les Balears, que és IB3. Perquè la internalització seria la millor manera de garantir la nostra independència i blindar-nos davant les pressions polítiques traslladades convenientment a l'ETT de torn.

Diguin el que diguin els que ens volen fer por, internalitzar no equival a convocar oposicions. Els recents casos de Radio Televisión Canaria, Betevé o l'ORA de Palma, entre d'altres, mostren el camí a seguir.

Sabem que serà llarg i que haurem de vèncer resistències i inèrcies que s'arrosseguen des de fa 15 anys. Nosaltres, els treballadors, ja hem iniciat la lluita per aconseguir-ho. Vestim de negre per la internalització.