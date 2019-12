55 años de la última tracción a vapor en Mallorca

Con este título, este jueves, 12 de diciembre de 2019, quisimos recordar mediante unas breves notas la finalización de una etapa del ferrocarril en Mallorca que constituye la más gloriosa en cuanto a la estructuración del transporte ferroviario en nuestra isla: la época de la tracción a vapor.

Desde la inauguración de la línea de Inca en 1875 hasta la última de Artà, en 1921, las locomotoras de vapor, traccionando convoyes de mercancías y de pasajeros, a través una de red de más de doscientos cincuenta kilómetros, con cuarenta estaciones, diecisiete túneles y siete viaductos, ofrecían a la sociedad una movilidad que superaba a todos los países europeos en aquella época. Mallorca estaba viva, produciendo en todos los campos, especialmente el agrario y el industrial.

Y la sociedad avanzaba, y al llegar el boom turístico, las clases dirigentes no supieron entender el significado estratégico que tenía el ferrocarril, que únicamente demandaba las inversiones adecuadas para poder ofrecer su potencial en esta nueva fase del desarrollo económico: mover personas en vez de mercancías. Menos de sesenta kilómetros operativos en los años setenta. Y la mitad de ellos aportados por el Ferrocarril de Sóller.

Lamentablemente ello no fue así y tuvimos que ver el descenso a los infiernos del medio de transporte que es el primero en cuanto los parámetros que hoy evaluamos como los necesarios para una sostenibilidad adecuada. Pero el ferrocarril ha vuelto para quedarse y sobretodo, para recuperar su presencia, su potencia y su capacidad para ser el gran instrumento que recupere para Mallorca la posibilidad de absorber los millones de desplazamientos de demandan los residentes y los que nos visitan.



Ramón Molina, acadèmic i estudioso del ferrocarril nos dice:

"La primera locomotora de vapor va arribar a Mallorca el 1874, pocs mesos abans de la inauguració de la línia Palma-Inca. Fou encarregada als tallers Nasmyth& Wilson de Salford per l'enginyer Eusebi Estada després d'un viatge per Anglaterra armat amb la carta de recomanació del cònsol britànic a Palma, Mr. Charles Bidwell. En aquest viatge també va visitar els tallers SwanseaWagon Company i Brown, Marshallsand Co on es van adquirir els primers cotxes de passatgers.

Fins a l'esclat de la primera guerra mundial, tot el parc de locomotores de Ferrocarrils de Mallorca van ser les màquines Nasmyth que es van articular en cinc grans sèries, 1, 4, 25, 16 i 10. Amb diferents distribucions de rodatge: 2-2-0, 0-3-0 i 2-3-0. Totes elles van resultar excel·lents fins al punt que, el 1902, els tallers dels Ferrocarrils de Mallorca es van llançar a la construcció de dues locomotores basades en la sèrie 16. Una fita que demostra l'elevada capacitat tècnica del personal dels seus tallers.

Després de la guerra mundial arribaran les locomotores catalanes fabricades per la Maquinista Terrestre i Marítima i el 1926 les alemanyes Krupp totes elles amb rodatge 1-3-0. Amb les Krupp i posteriorment amb l'arribada de les Babcock&Wilson de Bilbao -amb rodatge 1-3-1-, la tracció vapor a Mallorca arriba al seu punt àlgid. Eren locomotores realment potents i accionades amb vapor reescalfat, un salt qualitatiu pel que fa a les seves prestacions, però també pel que fa a la capacitat tècnica dels tallers de manteniment.

El 1964 es va decidir donar per acabada la tracció vapor. Algunes de les locomotores que en aquest any van ser desballestades corresponien a la sèrie 4 que va arribar a l'illa en 1876. Tot un exemple de longevitat i bon servei que lamentablement es va menysprear en el seu moment. Avui ens hem de conformar amb admirar les seves belles línies i imaginar el batec dels seus cilindres expulsant vapor".



Sin duda, aquel 12 de diciembre de 1964 en que se realizó el último servicio a vapor que en los últimos cuatro años ya solo se utilizaban para el transporte de mercancías, el aspecto más emblemático y romántico del ferrocarril tocó a su fin. Ya solo quedaban en activo once locomotoras, tres de la serie 50, tres de la serie 30, tres más de la serie 10 y solo 2 de la serie 4. No se conservó ni una, simplemente vendidas como chatarra, a peso y ya forman partedel paisaje urbano de Palma como tapas de alcantarilla con el logo "Fumasa". Sin duda, estas máquinas se merecen una réplica para el conocimiento de los que no las vieron.

El patrimonio industrial de nuestra isla, una vez más, quedó huérfano de los elementos más característicos de "la vía del progrés", que a lo largo de 89 años vertebró una isla, una economía, una industria y un comercio que nos hicieron punteros en el Mediterráneo, y a una personas, los trabajadores del ferrocarril, específicamente los maquinistas, los fogoneros y los obreros de los talleres, que dieron ejemplo cabal de la fortaleza de una tecnología auténticamente puntera para su tiempo.

Y acabamos en el recuerdo de la obligatoriedad y la necesidad de poder contar con los adecuados espacios museísticos que el transporte, y no solo el ferroviario, requiere en nuestras islas, para poder explicar la rica trayectoria que nuestro pasado tuvo en estos campos y para entender que la diversificación del modelo económico que necesita nuestra sociedad pasa por el conocimiento y la puesta en valor de este medio de transporte, hoy dedicado a las personas fundamentalmente, en un entorno en el que los valores del ferrocarril están en lo más alto de los conceptos de eficiencia y sostenibilidad.

Mallorca se lo merece.