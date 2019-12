Angustia generacional

Decía Ortega (Gasset, olvidaos de Smith) que lo que pasaba a la gente de su tiempo era, precisamente, que no sabían qué les pasaba. Qué angustia. Como cuando al levantarte por la mañana te quedas diez minutos con la mirada fija en un calcetín. Allí, a disgusto, pero presente. Tu casa puede estar en llamas, quizá una hedionda gotera está salpicando la cama, sin embargo, en ese preciso instante, lo único que pasa por tu cabeza es que estás presente pero no sabes exactamente para qué. La generación a la que me adscribo, obviando etiquetas, sufre ese mal pasados los diez minutos de rigor. Nos persigue ese sentimiento de angustia, como si de nuestra sombra se tratara.

Tenemos el miedo metido en el tuétano de los huesos. Resuena en nuestra cabeza, como una psicofonía de ultratumba, el lema que abanderaba las movilizaciones del colectivo Juventud sin Futuro: sin curro, sin casa y sin pensión. Lo tarareamos inconscientemente al coger el bus, cuando sacamos el perro a pasear o haciendo la compra. También al pasar por delante de alguna de esas pretenciosas inmobiliarias de la isla que adornan sus escaparates con imágenes de amplios y luminosos chalets, no aptos para locales. Por esta razón, creo que hipotecarse o tener hijos es lo más punk que alguien de mi edad puede hacer hoy en día. Tatuarse la cara es un jueguecito de jardín de infancia, rebeldía mainstream. Lo más radical que se me ocurre, ahora mismo, es montar una familia en España. A algunos de nosotros eso tampoco nos quita el sueño, soy el primero que entra en ataque urticáceo al imaginarse entre churumbeles en el seno de una familia nuclear, pero lo evidente es que muy pocos pueden. Las condiciones materiales lo impiden y eso es una tragedia. Por eso, deambulamos entre pisos de alquiler, trabajos inestables, Instagram, los tuppers de papá y mamá y la "titulitis" aguda. Sin atisbar jamás el final del túnel, como en la novela de Sábato.

Al entrelazar condiciones precarias con altas expectativas de futuro, hilvanamos una manta de angustia que nos tapa, pero no quita el frío. Nuestra proyección debería ser meteórica, pero no se materializa. Procrastinamos planes y reinventamos las excusas autocomplacientes que evitan que perdamos el poco entusiasmo que nos queda; apostando todo al "mañana será otro día". Pero mañana nunca llega. La Fundación CYD, poco sospechosa de ser una entidad marxista-leninista, apuntaba en su informe anual: España es el mercado europeo con más graduados universitarios que trabajan por debajo de su cualificación. Sirviéndose de datos del eurostat, el informe afirma que sólo nos sigue la estela Chipre y Grecia, quedándonos a años luz de Dinamarca, Holanda o Suecia. Seguimos siendo la periferia de Europa. Esa formación no requerida, ese conocimiento no valorado, es lo que apostilla la angustia de nuestra generación. Lo que nos pasa es que no sabemos qué nos pasa, y no lo sabemos, porque hemos hecho nuestra parte, pero no vemos la recompensa. Somos los esclavos mejor preparados de la historia, la rosa en el lodazal.

Aunque el diagnóstico esgrimido suene acertado, toda generalización precipitada implica una mitificación inmerecida. Por tanto, argumentalmente falaz. También somos la generación del trap, el fracaso escolar y las riñoneras Gucci de aliexpres. No todos los jóvenes leen a Foucault antes de ir a dormir, qué le vamos a hacer. Tampoco voy a criticar eso, como un académico haciendo antropología en un barrio obrero, observado el objeto de estudio como si estuviera en el zoo; criminalizando a la choni desde su atalaya intelectual. Hay que tener en cuenta esa cara de nuestra poliédrica generación como una parte de nosotros; así evitaremos caer en paternalismos sórdidos y prejuicios estereotipados. Lo dicho, qué angustia.