Jauria o humanitat

Quan els carrers i places de moltes ciutats esclaten des del crit de milers de dones, fent present i assenyalant qui és el violador, aquí a Mallorca, arriba una obra de teatre que ens mostra la cruesa d'uns fets, la violació grupal, que només podem contemplar com a eix referencial per admetre que la masculinitat més tarada, tòxica, dominadora, ha de passar a ser radicalment arrabassada de la cultura de les presents generacions. La força del crit feminista amb els càntics i performance El Violador ets tu, ha sumat una fita que ressona de forma permanent, que es multiplica i eixample la presència i fortalesa de les dones, enfront de un statu quo de la masculinitat més rància. Davant aquesta fermesa, aquesta denúncia, els homes ens hem de demanar: Com ens podem quedar indiferents?

De cap de les maneres, podem considerar com a fets puntuals el que suposen les accions de violació. No ho són les individuals, sovint amagades, disfressades de relació normalitzada, molt manco les grupals, enverinades i també sovint envoltades de justificacions impossibles d'admetre. Ja no podem quedar indiferents.

Tampoc, tot el pes i la dimensió estructural de la cultura masclista, patriarcal. És urgent, indispensable, refer i renunciar a tot un model cultural, basat en l'androcentrisme que un cop i l'altre es reinventa, regenera, s'acomoda, subtilment envaint espais i territoris, hàbits i comportaments, per a continuar la seva implementació enverinada, letal. El masclisme mata!!! És un clam que fa anys sentim i veiem escrit als murs de tot arreu. El masclisme mata. Ens ho recorden cada vegada amb més força i presència, les dones, als carrers, des dels seus manifests i sobretot des de l'angoixa que suposa que potser la següent potser ella: La mare, l'esposa, l'amant, la filla, l'amiga.

El crit que ressona des de les performances que s'estan fent virals arreu dels carrers i places, ha de deixar de ser un crit extern al qual nosaltres com a homes escoltam, tal vegada llunyà i amb certa perplexitat. Alguns fins i tot, s'atreviran a dir que elles, són radicals o femi nazis, seguint una tendència de provocació confusional, que cerca allunyar de nosaltres, escoltar veritats que ens incomoden.

Que hi podem fer els homes? Que és el que ens incomoda? Ens sentim enfadats pel fet de posar-nos al davant un seguit de veritats que ara ja no podem eludir?

El violador sóc jo: quan abandon i gir la meva mirada, indiferent, enfront de tanta barbàrie masclista. Sóc jo quan en lloc de posicionar-me de manera contundent a favor del rebuig absolut de tota pràctica masclista, sigui per acció o omissió, mantenc la meva comoditat, el meu espai de confort, en un territori de Nació Mascle, de ramat, des de la qual em sent protegit. El violador sóc jo quan mantenc en el meu cercle i els meus vincles socials i laborals, els privilegis d'una masculinitat aferrada a un model que cercam justificar gairebé contínuament. Sóc jo quan enfront de postures i comportaments de l'estructura de les institucions, dels governs, de la justícia, dels poder de domini de les religions, observ pràctiques que mantenen i segueixen nodrint el poder de la masculinitat, sense cap acció real de crítica i de canvi.

L'enrenou que sovint sorprèn quan en els mitjans de comunicació, sorgeix un "escàndol" com el de la Manada i altres semblants, han de passar a ser, un revulsiu de canvi radical. Encara els homes som de manera general, un ramat molt acomodat, poc mobilitzat al voltant de la toxicitat que generam, de la criminalitat que executam. Alguns, de manera letal, altres instal·lats i endormiscats, sembla que miram passar les marxes dels moviments feministes, tot i els seus clams contundents, com si veiéssim un espectacle extern, un fet que res ens mou per dintre.

Potser encertar en el com mobilitzar-nos esdevé una dificultat. Tal vegada rebel·lar-nos individualment, hi ha molts d'homes que ho estan fent. Uns amb canvis reals i propers a la realitat quotidiana, amb relació a la vida de parella, amb la seva paternitat, etc. Amb la crida col·lectiva, cerquen el treball proper i de confiança en espais compartits amb altres homes, també amb dones. Certament és un camí a transitar. La transformació íntima, personal, a escala micro esdevé indispensable. Ben segur que sense ella, la dimensió pública i política, serà un engany, una hipocresia, un engany que no ens podem permetre.

Ara això no obstant, potser hem de reforçar les xarxes entre aquests homes que com s'ha citat es treballen íntimament, per passar a explorar i expressar amb contundència el que sentim: La revolució serà – és feminista – d'altra manera, ens abocam a l'auto aniquilació.

Sense ocupar o reocupar el territori que no ens pertoca. Respectant íntegrament la lluita i el paper de les dones. Mirem de fer feministes les nostres pràctiques i els nostres espais. Anem a veure com ens remou el clam quan ens diuen: El violador ets tu, i podem abraçar un camí de responsabilitat que no ens segueixi allunyant de la necessitat de posar la vida en el centre, enlloc de mantenir-nos com a centre de la vida.