A l'inici de la nova legislatura

La utilització de les llengües cooficials en els discursos de les dues presidentes és un gest que expressa consciència de la realitat plural de l'estat: en la diversitat cultural, social i lingüística descansa la seva singularitat

El passat 3 de desembre s'iniciava la nova legislatura amb la constitució de les dues cambres legislatives, una jornada que ens deixava una sèrie de gests que contenien, al meu parer, alguns missatges polítics destacats per l'etapa que ara comença.

Un gest van ser les paraules del president de la Mesa d'edat del Congrés dels Diputats, Agustín Zamarrón, demanant perdó en nom del legislatiu, dipositari de la sobirania popular, per no haver estat capaç d'elegir un president del govern i, per tant, complir amb el seu mandat constitucional. Foren paraules que expressen la frustració de bona part de la societat i també dels seus representants electes, però també d'una voluntat molt clara: la de que es formi govern, estable, amb una majoria parlamentària darrera que impulsi les polítiques que han triat els electors, una majoria progressista.

Un símbol va ser també que dues dones presideixin les cambres del poder legislatiu, Meritxell Batet i Pilar Llop, destaquen per currículum i sòlida formació, demostrant la voluntat del Partit Socialista de seguir posant la igualtat com un dels valors fonamentals que impulsi l'acció de govern. En el cas de Pilar Llop, la seva trajectòria ja és una declaració d'intencions: jutgessa especialitzada en violència de gènere, en temps de negacionisme de la violència masclista, qui a més va fer de la lluita contra aquesta xacra (i de la reivindicació del consens al seu voltant) un element central del seu discurs a la constitució del Senat, un missatge claríssim en favor de la igualtat, del feminisme i de la lluita contra la violència de gènere.

Un altre gest que destacaria fou la utilització de les llengües cooficials en els discursos de les dues presidentes, incloses les llengües de signes espanyola i catalana en el cas de la Presidenta del Senat, un gest que expressa consciència de la realitat plural de l'estat espanyol, és més, en les paraules de Pilar Llop hi vam poder sentir referències a la pluralitat i diversitat, quan va destacar que en la diversitat cultural, social i lingüística descansa la singularitat de l'estat espanyol. Es referí també a la defensa de l'estat de les autonomies, a la necessitat de treballar "pel seu perfeccionament", apuntant a una voluntat no només de consolidar l'autogovern sinó de millorar el seu funcionament, front a les amenaces involucionistes que hem sentit per part d'alguns partits.

El diàleg, la insistència en que ningú és dipositari de la raó o la veritat absoluta, convidant Meritxell Batet a la prudència, i la referència al respecte, en el cas de Pilar Llop reclamant-lo pels valors de la convivència, per totes les sensibilitats i pels elements històrics, polítics culturals i lingüístics que enriqueixen l'originalitat de les comunitats autònomes, són per jo missatges que també cal destacar, i que, juntament amb els expressats abans, s'han de convertir en valors en els que fonamentar aquesta Legislatura que tot just comença.