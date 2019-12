Anacleto, Mortadelo y Filemón, contra Europa

Anacleto, agent secret, i Mortadelo i Filemón, els més intrèpids gossos d'atura de la TIA, han descobert que l'espionatge rus conspira a favor de la independència de Catalunya. Vladímir Putin treballa des de les xarxes socials, amb doblers i amb espies que aterren a Barcelona els dies clau del procés amb l'objectiu d'afeblir la unitat d'Espanya.

Els tres –Anacleto, Mortadelo i Filemón– sembla que treballaren en el passat Jorge Fernández Díaz, ministre de l'Interior amb Mariano Rajoy. El condecorador de marededéus dissenyà un pla per desprestigiar els independentistes amb mentides, mitges veritats i fets reals, que després afinava la Fiscalia. Treballava amb tanta eficàcia que les converses per dissenyar els plans secrets eren gravats dins el despatx del ministre.

És evident. Són molts els interessos per evitar una Europa forta. Això s'aconsegueix dividint la mateixa Unió o creant tensions internes dins els països membres. Boris Johnson treballa per una Europa feble. Donald Trump, també. El president dels EE UU ho fa en coincidéncia d'objectius amb el seu homòleg rus. Altres estats volen una eliminació de fronteres comercials, la qual cosa afavoreix les grans empreses multinacionals, però rebutgen la llibertat de moviment laboral, els avantatges socials o la legislació que protegeix els consumidors. Volen l'Europa unida dels negocis, però no la de les persones.

Les equivocacions de la Unió Europea també ajuden a la desafecció que s'estén entre molts ciutadans. De vegades es tracta d'errors o problemes menors que, degudament amplificats, generen rebuig vers la unitat continental.

Malgrat aquells que volen dinamitar els llaços establerts al llarg de dècades o segles, hi ha raons de sobra per establir lligams cada cop més forts. El focus del poder econòmic mundial gira cap a l'Orient Llunyà. Els següents passos seran la influència i la força, inclosa la militar. Davant aquests canvis, pensar en una Europa disgregada i en una Espanya fragmentada és donar passes enrere i fer una aposta radical cap a la insignificança. La història ha demostrat el que passa amb els regnes de taifes: es debiliten i són conquerits pels estats més poderosos en expansió. És exactament el que succeí amb els 39 microestats nascuts després de la desaparició del califat d'Al Andalus.

Europa no és sols una vacuna, tal vegada d'eficàcia limitada, contra possibles malalties del futur. Europa també és la solució als conflictes del passat. Europa també ha demostrat que pot ser un matalàs enfront dels problemes del present. La crisi del 2008 exigí grans sacrificis, però hagueren sigut més dramàtics per països com Espanya força més dolorosos sense el paraigua de la Unió Europea. Tothom es queixa de la qualitat de l'aire condicionat en el sí del club, però els més crítics, llegiu Hongria i Polònia, no tenen gens interès a seguir el camí del Regne Unit, avui un poc menys unit.

Robert Schuman, un dels pares de la construcció europea, deixà dit que "Europa no es farà d'un cop ni mitjançant una obra de conjunt: es farà gràcies a realitzacions concretes, que donin pas en primer lloc a una solidaritat de fet". Des del principi se sabia que el camí seria dificultós i lent. Que cada cessió de sobirania als ens supranacionals costaria milions de paraules, suor i llàgrimes. Qualsevol cosa menys sang, que fou malauradament abundant durant la primera meitat del segle XX.

Anacleto, Mortadelo, Filemón i altres agents perillosament més qualificats treballen en favor de la desunió europea. Fracassaran si els europeus entenen que el futur implica crear un destí en comú i no per aixecar barreres.