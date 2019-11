Las mujeres en el ojo del huracán

A lo largo del 2018 se presentaron en Balears un total de 5.352 denuncias por violencia de género, 60 menos que en el año anterior. Una buena noticia. Pero este dato puede ser engañosamente positivo y, de hecho, lo es. Porque la aparente estabilización de este fenómeno no puede obviar ni disimular otros datos: en comparación interanual, crece no solo el número de mujeres víctimas de violencia de género (en adelante VVG) en las denuncias recibidas, sino también el total de casos en los que la víctima se acoge a la dispensa de la obligación de declarar o el número de mujeres VVG por cada 10.000 mujeres, 102,71%, nuevamente la tasa más alta a nivel estatal. Y podríamos desgranar otras cifras que son la expresión más dramática y cruel de las desigualdades sociales y materiales que padecemos las mujeres, desigualdades que persisten, y que atacan la libertad, la seguridad, la autonomía y que nos mantienen en una injusta situación de inferioridad.

Pero esto no es suficiente. Se necesita, ya sin más demora, el desarrollo del Pacto de Estado contra la Violencia de Género (aprobado en el año 2018) que contempla, entre otras medidas, la necesidad de sensibilizar a la sociedad, la educación en igualdad en todos los niveles educativos, una formación continuada para todos los profesionales que intervienen en la materia, aumento y mejora de las medidas asistenciales a las víctimas, la necesidad de ampliar las competencias municipales en esta materia, o una mayor dotación presupuestaria tanto para las políticas de igualdad como para aquellas en contra de la violencia de género. Con respecto a este último apunte, un estudio elaborado recientemente por el ministerio de la Presidencia, analiza el tiempo que tardan las mujeres VVG en verbalizar su situación y/o denunciarla (de media, 8 años y 8 meses), y se explican también las causas; entre estas, se señalan aquellas relacionadas con el nivel de estudios e ingresos económicos: el hecho de no contar con un trabajo remunerado, o de que éste no sea suficiente para comenzar una vida de forma autónoma, en otras palabras, la dependencia económica del agresor retrasa aún más (9 años y 9 meses) la decisión de la mujer VVG de denunciar. Por eso es imprescindible mejorar el programa de inserción socio-laboral, desarrollando medidas de actuación y adaptándolas a las necesidades individuales de las víctimas.

El Pacto de Estado es, por otra parte, claramente insuficiente en la protección a VVG fuera de la pareja. Seguimos considerando victimas solo a aquellas mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas, vulnerando así el Convenio de Estambul, ratificado por España. Hay que ampliar el concepto de violencia de género a todos los tipos de violencia contra las mujeres: la violencia física, psicológica y sexual, incluida la violación, la mutilación genital femenina, el matrimonio forzado, el acoso sexual y el acoso por razón de género, el aborto o la esterilización forzados.

Se constata, además, el reducido número de resoluciones favorables a la suspensión del régimen de visitas, de la patria potestad o de la guardia y custodia para el padre agresor; o el hecho de que Baleares, al igual que otras muchas comunidades autónomas, aún no disponga, catorce años después de aprobada la Ley contra la Violencia de Género, de las Unidades de Valoración Integral en los juzgados especializados en la materia.

Son estas algunas de las reivindicaciones de las mujeres; la revolución violeta es necesaria, imprescindible para construir un mundo equitativo, sustentado en la colaboración, el acuerdo, la escucha, y no en el individualismo competitivo extremo, machista, opresivo. Ese mundo al tiempo. fascista, racista, brutalmente patriarcal y rabiosamente neoliberal que la extrema derecha intenta mantener, acrecentar e imponer en todo el mundo.

*Secretaria de Acción Sindical y Políticas Sociales de CCOO Illes Balears