La ecotasa no era esto

La historia política de la democracia en Balears no puede escribirse sin la ecotasa. Ya desde los primeros gobiernos de Gabriel Cañellas se situó en el epicentro del debate la necesidad de que los turistas contribuyeran a compensar el consumo de territorio y recursos que originaban en el archipiélago. El hoy denominado Impuesto de Turismo Sostenible ha sido una iniciativa compleja y tortuosa que, si bien se alcanzó sin consenso político y con la hostilidad de los hoteleros, es hoy una realidad afianzada y aceptada, especialmente idónea en un momento en el que se apuesta por la sostenibilidad de nuestra industria turística. Por este motivo, sorprende y preocupa que el Govern de Francina Armengol haya comenzado a usar el impuesto turístico como un fondo para todo y que sirva para financiar iniciativas que nada tienen que ver con la finalidad que justificó su implantación; se ha visto claramente a raíz de la quiebra de Thomas Cook y ahora cuando hemos conocido el tipo de proyectos que se financiarán con los ingresos de la temporada.

"Es hora de pensar en aplicar una ecotasa turística", decía ya a mediados de los 90 el entonces conseller de Medio Ambiente Miquel Ramis, del Partido Popular. También Joan Fageda, alcalde de Palma con el PP, se mostraba partidario de gravar la afluencia turística para obtener unos recursos adicionales que permitieran a los ayuntamientos contar con los equipamientos y servicios necesarios para atender la desbordante población estival.

El debate que se abrió entonces se centraba en el cómo, no en el para qué. Había un consenso generalizado sobre la necesidad de que el turismo ayudara a pagar los impactos de todo tipo que producía en unas islas con una belleza y un patrimonio natural excepcional. Todos daban por descontado que el destino del gravamen tenía que ser finalista y claramente medioambiental.

A la hora de materializar el impuesto, surgió la controversia acerca del modo más adecuado de cobrarlo. La opción más aceptada era asociarlo al precio del transporte o abonarlo en los puntos de entrada y salida, puertos y aeropuertos, pero el Gobierno central y la Unión Europea vetaron estas opciones. A partir de 1999, con el primer pacto de progreso, el presidente del Govern, Francesc Antich, y su consellers de Turismo y Hacienda, Celestí Alomar y Joan Mesquida, libraron una dura batalla política para tramitar e implantar el impuesto, contra el que combatieron duramente, en los despachos y en los tribunales, los hoteleros, el PP y el Gobierno central de José María Aznar. Pese a todos los obstáculos, el impuesto empezó a cobrarse en los hoteles de las islas en 1 de mayo de 2002. La compra y recuperación de la emblemática finca de Son Real, en Santa Margalida, de la casa gótica de Palma Can Serra, el "esponjamiento" de hoteles de primera línea en Son Serra de Marina o en Cas Català o el impulso de rutas de cicloturismo son los primeros proyectos que llevan el sello de la ecotasa.

Un año más tarde, cuando el PP regresó al Govern, Jaume Matas suprimió el impuesto y convirtió en voluntaria la aportación de los turistas al medio ambiente de Balears, mediante la compra una "tarjeta verde" que resultó un auténtico fracaso.

No fue hasta la llegada de Armengol en 2015, con Biel Barceló al frente de la cartera de Turismo, cuando se recuperó la iniciativa. Para entonces los hoteleros ya habían perdido sus batallas judiciales contra el impuesto, su legalidad había quedado plenamente refrendada y la preocupación por el daño ambiental que sufrían nuestras islas a causa del turismo se había extendido en la sociedad, de manera que la nueva ecotasa encontró una buena acogida.

El Impuesto de Turismo Sostenible se implantó definitivamente en 2016, de una forma menos traumática que en la ocasión anterior, e incluso se duplicó su importe al final de la legislatura, sin que las advertencias de los hoteleros de que iba a perjudicar la competitividad de Balears como destino turístico se vieran confirmadas. Los empresarios turísticos han participado desde un primer momento en la comisión que gestiona los fondos obtenidos del impuesto y desde el Partido Popular se evitan declaraciones comprometidas sobre su continuidad, que muchos de sus dirigentes dan por hecha aunque vuelvan a gobernar en Balears, ya que los turistas lo aceptan con naturalidad al tratarse de un gravamen implantado en innumerables destinos turísticos.

¿Por qué entonces reabrir el melón y volver a poner en cuestión este impuesto? Tal vez porque a la vista de los proyectos que se financiarán en 2020 con la ecotasa, aprobados esta semana, parece olvidarse la finalidad inicial de la misma. Pretender que la ampliación del metro hasta el ParcBit, la construcción de vivienda pública o de centros de Formación Profesional son acciones para paliar el impacto medioambiental del turismo es un despropósito. El Govern ha admitido que recurre a los fondos del impuesto porque los recortes presupuestarios para 2020 le obligan a ello. Es un argumento que pervierte el objeto de una iniciativa tan simbólica y sensible como la ecotasa. En un momento de incertidumbre sobre la economía y la próxima temporada turística, el Ejecutivo empobrece sus argumentos y sacrifica uno de sus emblemas políticos. Si los fondos del impuesto turístico se destinan a inversiones ordinarias del Govern no podrán dedicarse a financiar aquellas otras prioridades que justificaron su implantación. Al recurrir a la recaudación del impuesto turístico, los turistas en realidad ya no contribuyen a paliar el impacto que provocan sino a paliar las insuficiencias financieras de la Comunidad, de manera que las imprescindibles actuaciones encaminadas a lograr unas islas mejor conservadas y más sostenibles quedan injustamente postergadas.