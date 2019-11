Malena Contestí: "Vox cae mal en general, aparte de mi caso personal"

Malena Contestí (Palma, 1985) es abogada. Se inició en política cofundando Actúa, que la convirtió en la primera diputada balear de Vox en el Congreso tras coaligarse con el partido de ultraderecha moderada. Renunció a volver a presentarse con un manifiesto incendiario. Jugó al rugby, es hija de Miquel Contestí.

—Para que se haga cargo del tipo de entrevista: "¿A quién votará el 10 de noviembre?"

—Todavía no lo tengo claro. No votaré a Vox ni a Podemos, no me gustan los extremos populistas. Tampoco al PSOE, porque soy de centroderecha.

—Quedan PP y Ciudadanos, ¿se ve en ellos?

—Me parecen partidos serios, pero ahora mismo no me lo planteo porque he sufrido un desengaño con la política.

—¿Le llamaron de otros partidos tras el portazo?

—Se han dirigido a mí personas significativas de otros partidos, para darme apoyo y la enhorabuena. Vox cae mal en general, aparte de mi caso personal.

—¿Rompió con Vox o con Jorge Campos?

—Campos es una persona que sale mintiendo, cuando me voy de Actúa. Éramos compañeros o incluso amigos, nada más. No he vuelto a hablar con él desde que rompí.

—Las fotos delatan la excelente relación entre ambos.

—Era una relación muy buena. Nos teníamos confianza, pero porque lo conocía poco. No tengo ningún interés en cenar con él, la nacional solo lo apoya de cara al público.

—¿Ha sido usted la última en enterarse de que Vox era ultraderecha franquista moderada?

—No he sido la última. Le preguntas a Santiago Abascal "¿esto de la homosexualidad o el aborto cómo lo ve el partido?", y te lo pintan de manera aceptable. Después resulta que "el objetivo es que vamos a llegar al aborto cero".

—¿Por qué pone tanto énfasis en la homofobia de Vox?

—Yo no le doy especial importancia al LGTBI, me sorprende la importancia que le da el partido. Son homófobos.

—Su defensa de la ruptura no es convincente.

—Está el tema confesional, la demagogia de "pensiones o autonomías". Me veía incapaz de defender los postulados de Vox, después comprobé que además eran mentirosos.

—Se fue un día antes de que la echaran de las listas.

—Esta es una de las falsedades que contaron cuando me fui. Si no hubiera renunciado, sería la número uno de la lista de Vox por Balears al Congreso, seguro.

—Pero seguro que antes Abascal la quería mucho.

—Trabajábamos codo con codo. Es una persona educada y agradable, otra cosa es la forma de dirigir el partido de Campos. En la división en Vox entre conservadores y ultraconservadores, no pensaba que Abascal estuviera tan ligado a los últimos.

—El Vox que usted quería ya existe, se llama Ciudadanos.

—Les veo diferencias. Coinciden en la economía liberal, pero en aspectos sociales practican políticas mucho más racionales que Vox. No siento predilección entre PP y Ciudadanos, deberían convivir con racionalidad.

—Agradecemos que no se refugiara en "motivos personales".

—No va con mi forma de ser, no me apetecía salir por la puerta de atrás sin dar mi opinión. No fue una pataleta de la noche a la mañana, sino algo muy meditado.

—Su primera ruptura fue a raíz de las extrañas asesorías jurídicas en Vox Balears.

—Nunca tuve acceso a las cuentas, que Jorge Campos controla de forma muy celosa. La tesorera accedió a las partidas, no pudo trabajar adecuadamente y se fue, así me enteré de la noticia de las falsas asesorías jurídicas.

—Usted también facturó a Vox, suena extraño.

—Cobré facturas como abogada por asesorías, de forma correcta tras gestionar asuntos con cariz jurídico. Dedicábamos cantidades de horas espectaculares al partido.

—¿Tiene usted las pruebas de irregularidades?

—Se dicen y oyen muchas cosas. Hay que preguntar a Campos sobre el uso de los fondos del partido. Anunció una auditoría en breve, y llevamos meses esperando.

—¿Una mujer ha de defenderse físicamente?

—Toda persona, y no solo un hombre, ha de defenderse físicamente cuando la atacan. Ante la media de hombres, la mujer podría verse en dificultades y en mi caso dependería del agresor, pero siempre he practicado rugby o deportes de contacto como el kickboxing.

—Hay algo peor que ser odiada, ser olvidada.

—El tiempo lo dirá, pero sigo recibiendo mensajes de Vox que se lamentan de "qué lástima que te hayas ido".

—¿Es usted inestable?

—No. Dicen que soy una persona firme, con carácter, que me parezco mucho a mi padre. No lloré en el proceso de dejar Vox, me dolió por las bases que confiaban en que ayudaría a reorganizar el partido.

—Miquel Contestí es ahora el padre de Malena Contestí.

—Mi padre me votó, y es imposible que esté celoso de mí. No le hacía gracia que me metiera en política, "ten cuidado porque no sé yo qué pasa adentro". Y antes de irme, "haz lo que tengas que hacer".