L'any nou jueu: la festivitad del Roix ha-Xanà

El Roix ha-Xanà és la festivitat que dóna inici a l'any nou jueu i que enguany s'ha iniciat a la vigília del 29 de setembre i que dura fins a l'1 d'octubre. Segons el càlcul fet per la tradició rabínica entrarem en l'any 5780 de la creació del món (3760 abans de l'era comuna quan va ser completada la creació de l'home i de la dona, al qual hem d'afegir els 2019 de l'era comuna). Es tradueix per 'l'inici de l'any'. Se celebra l'1 i el 2 de tixrí (a mitjan setembre i fins i tot a principis d'octubre), festa que coincideix probablement amb una antiga celebració de la tardor, típica de molts pobles nostres, com la verema o la recollida de l'oliva. Comenc?a amb el so del xofar, corn de cabra que s'utilitza per anunciar el dia de repòs del dissabte (sàbat) i de les grans celebracions. En aquest dia hom es felicita dient: Xana ? tovà umetuka ? !, és a dir, 'Que tinguis un nou any bo i dolç!' Cal dir que les festes jueves es regeixen segons el calendari jueu, que és una barreja de calendari lunisolar, mesos que comencen amb la lluna nova i duren 29 o 30 dies alternativament. L'any lunar, de dotze mesos, té 354 dies i l'any solar en té 365. Per corregir això, s'afegeix un mes a determinats anys, anomenats embolismals. Això permet que les festivitats de cada cicle agrícola se celebrin en l'estació corresponent. Amb tot, el calendari jueu es regula en funció de la festa de Pasqua, que ha de coincidir en primavera, el primer mes de l'any religiós és nissan, l'inici del cicle anual religiós. Les festivitats tenen un doble significat, religiosa i històrica, i en alguns casos se'n conserva, a més, l'origen agrícola. Tals festivitats estan lligades a la commemoració d'alguns d'aquests episodis transcendentals de la història del poble jueu narrats en la Tanakh. Hi ha tres elements que estan relacionats: la celebració, la litúrgia i les cerimònies especials. Rere de tot això, el descans i la festa. Un bon àpat, cants, anar a la sinagoga, gaudir del descans i de la família, tot això forma part de la festa.

La festa està institucionalitzada en el llibre del Leevític 23, 24-25: "El dia primer del mes setè observeu un dia de repòs, un dia de commemoració, anunciada a toc de corn. E?s un dia d'aplec sagrat. No feu cap mena de treball i presenteu una ofrena, que serà cremada en honor del Senyor". Són dies de meditació en què els jueus ultraortodoxos, ortodoxos i reformats, fan una revisiò de l'any que s'ha acabat i prenen mesures per a l'esdevenidor i així no tornar a fer allò que han trobat de negatiu en la seva vida actual. Comença un període profund de reflexió que culminarà amb la celebració del Yom Kippur (que comença al capvespre del 8 d'octubre). Pel que fa als àpats d'aquests dies, és costum menjar pomes amb mel o sucre, també carabassa amb sucre, magranes (símbol de l'abundància), dàtils, tots aliments ben dolços per començar un any ben dolç, sense oblidar l'examen de consciència, una reflexió profunda de la vida que ha portat fins ara.

L'any 5780 es presenta força complicat pel que fa a la política, atès que en els darrers cinc mesos en Israel hi ha hagut dues eleccions generals: les d'abril i les de setembre, on cap dels candidats ha pogut recavar els suports suficients per a format un govern que doni estabilitat al país. Segurament que molts hi troben grans paral·lelismes amb el que està passant a la política espanyola. Ara el president Reuven Rivlin, del partit Likud, després de deliberar entre el partit Blau i Blanc de Benny Gantz i el Likud de Benjamin Netanyahu, els quals cap d'ells va obtenir el suport de la majoria dels 61 escons necessaris per a crear l'Executiu, finalment s'ha decantat per aquest últim perquè formi un govern d'unitat, ampli i estable. Mentre Netanyahu va rebre 31 diputats, Gantz va rebre un més, 32, d'un parlament de 120. La clau de volta sembla que la té el partit ultraconservador Israel Casa Nostra d' Avigdor Lieberman amb 9 escons, que vol un govern d'unitat amb el Likud i Blau i Blanc, però sense els ultraortodoxos. La tasca és àrdua, ja que Netanyahu no vol negociar amb Gantz, sinó amb els seus socis preferents, els ultraortodoxos Xas i Judaisme Unit per la Torà, juntament amb la coalició política de partits de dreta i extrema-dreta Yamina, condició que el partit Blau i Blanc ha rebutjat. A més, hi ha la Llista Àrab Unida, la tercera força més votada en aquestes últimes eleccions de setembre, amb 10 escons que sembla, en principi, donaria el suport al partit de Gantz, la qual cosa no passava des de l'any 1992, sobretot si tenim en compte que Gantz com a excap de l'Exèrcit israelià va dirigir l'operació Marge Protector contra Gaza on varen morir centenars de palestins. Amb tot, Lieberman no vol una coalició on estiguin els àrabs israelians. Desitgem que realment sigui un any dolç per a la política, que bona falta fa.