Nuestras basuras

Recuerdo con cierta admiración cuando en los pueblos no había un servicio real de recogida de basuras. Muchas casas tenían su propio estercolero. Los sábados las amas de casa limpiaban a fondo sus domicilios y durante la semana mantenían limpia la parte de su calle, la barrían y si hacía falta la regaban para reducir el polvo. Los habitantes de los pueblos de Mallorca eran co-responsables de la limpieza y por lo tanto evitaban de hecho ensuciar innecesariamente. Eran leyes no escritas, no tenían ninguna obligación, era cuestión de buenas costumbres y de colaborar con los demás vecinos. La mentalidad actual del ciudadano ha cambiado radicalmente y es con excepciones, de que se pagan los impuestos para que la administración cumpla con sus obligaciones.



Pero, ¿como se ha llegado a la situación actual?

El plástico como lo conocemos en la actualidad o más concretamente desde los años 60, empezó su evolución hará unos 100 años, antes se habían usado materiales moldeables como el caucho o el celuloide. Durante el siglo XX se desarrollaron nuevos materiales como la baquelita, el poliéster, el neopreno, el teflón etc todos cumplieron de alguna manera en la mejora de la vida para la humanidad y sustituyeron paso a paso al vidrio y la madera. Seguramente dentro de unos cientos de años nuestros descendientes hablarán de esta época como la era del plástico, así como recordamos en la actualidad a la edad de piedra o del bronce.

Las bebidas enlatadas empezaron a comercializarse a mitad de los años 30 pero no fue hasta mediados de los años 50 cuando se empezó realmente a producir en masa. Coca Cola fue uno de los grandes pioneros y esta producción de bebidas refrescantes envasadas en latas de aluminio dio el gran salto al descubrirse el "easy Tab" - o sea la apertura fácil – de la lata. Pues bien este hecho fue el comienzo y la consecuencia de que en la actualidad miles de millones de latas se tiren después de un único uso a las mal llamadas papeleras, a los cubos de desperdicios de miles de bares y casas particulares o simplemente a la calle.

Todo esta producción y uso tiene sin embargo un aspecto muy negativo para el medioambiente, pues en nuestro país España, se distribuyen anualmente, sirva sólo de ejemplo, unos 15 mil millones de bolsas de plástico. Teniendo en cuenta que el mencionado material tarda cientos de años en degradarse y el ser humano es de visión a corto plazo y por ello tiende a la irresponsabilidad a largo plazo, es fácilmente imaginable donde terminan una buena parte de dichas bolsas y botellines: en las calles, en el campo, en basuras no reciclables y aún mucho peor en el mar. Como ejemplo de gestión mencionar que en Alemania se exige un depósito por cada botellín de plástico. En las Illes Balears se ha empezado la cuenta atrás para la eliminación definitiva de las bolsas de plástico. Habrá que creérselo y pensar en positivo.

El vidrio como sabemos es un material inorgánico, duro y transparente que se hace principalmente de las arenas silíceas fundidas a grandes temperaturas. Hay muchos tipos de vidrios y de cristales y todos tienen algo en común, son reciclables. Si no los reciclas suelen tardar de 600 a 1000 años en desaparecer. En este aspecto la concienciación ciudadana ha dado ya sus frutos. Según Ecovidrio se reciclaron el año pasado en España 900 mil toneladas de residuos de envases de vidrio, sin embargo se podría asegurar que otras 700 mil quedaron sin reciclar. Un 40% de ciudadanos no cumple con las buenas normas de reciclaje. ¿Porqué? ¿Es la insatisfacción social? ¿La falta de cultura? ¿La falta de arraigo con la ciudad, la comunidad o con el país? En cualquier caso en el 2018 se recicló un 9% más de vidrio que en 2017, estamos pues en el buen camino.

El papel es un material elaborado a partir de la pulpa de celulosa, un proceso químico basado en el tratamiento de la madera. En el antiguo Egipto se usaba el papiro. Los chinos escribían sobre tiras de madera o de bambú. Después, en la edad media, se redactaba sobre los pergaminos, que eran pieles de oveja, cabras o becerros. Los árabes lo introdujeron en España en el siglo XI. Diariamente la prensa imprime millones de ejemplares. Se usa en todas partes, en las escuelas, en las empresas, en la limpieza, en la propaganda, en asuntos domésticos, artículos personales y es por ello difícil de sustituir, sin embargo es un material reciclable y en todos los puntos verdes hay un contenedor dispuesto para ello. Hay datos públicos que fijan el consumo global de papel por persona en España en 135 kilos por año. Un 75% termina en las empresas de gestión de residuos, o sea unos 4,5 millones de toneladas anuales. Pero, ¿por qué se tiran cajetillas de tabaco a las calles? ¿Por qué se reparte publicidad dejándola en las aceras o en las entradas de casas particulares? Debemos de mejorar.

La suciedad, los residuos, las inmundicias son como un imán, cuantas más existen, más fácil es que se sigan acumulando. Tiene cierta lógica, uno piensa que tirar restos donde ya los hay te libra de pecado. No eres el primero, todos lo hacen. Se transforma en norma y te libera de responsabilidades morales. Hace poco que en Palma los servicios municipales retiraron toneladas de restos de un torrente y lo hicieron por la presión popular, reaccionaron, no actuaron por iniciativa propia. Lo chocante es que no han aclarado aún quien era el responsable, si la Ciudad, o la Comunidad autónoma. Así nos va.



Si tenemos en cuenta

La sociedad civil es a su vez corresponsable de estos hechos. Unos pocos ensucian y no les pasa nada. Vean y controlen a la gente que tira botellas, latas, restos de comidas en las aceras o en la misma calle cualquier noche después de ir de fiesta o de salir simplemente del gimnasio. Inaceptable comportamiento, sin embargo no les pasa nada. Se sienten seguros, se sienten libres, no pasa nada. La calle es mía, piensan o quizás ni eso, ni se dan cuenta de lo que hacen pues para algunos se ha convertido en norma habitual. Esto es intolerable y la administración pública es responsable de buscar soluciones, pues de hecho no se trata sólo de limpiar más y mejor sino de ensuciar menos. Quien ensucie que pague. Hay ciudades como Singapur que el tirar un papel al suelo cuesta 500 dólares de multa. Nosotros al contrario, somos tolerantes, nadie multa, nadie denuncia, nadie ve nada.



Los hoteleros

El entorno de muchas zonas turísticas está a pesar de ello inmundo, con plásticos, latas, botellas restos de comidas. Es el ciudadano local de a pie el que ensucia y es el turista de bajo nivel el que más lo hace y el servicio público de limpieza el que resulta ineficiente. Bien sea dicho que también hay aspectos positivos dentro de este complejo mundo de las basuras y del tratamiento de residuos. TIRME es un ejemplo de una empresa que hace en general las cosas bien y que cuida su imagen.

Conclusión: El tratamiento y la reducción de basuras, el control del ciudadano que ensucia o sea del "homo inmundus", la organización de la limpieza urbana debe de mejorarse y mucho. Esto es una labor de todos, una meta común de ciudadanos, municipios, Govern, Consell, empresas, escuelas, colegios, familias, touroperadores. ¿Podría algún conseller insular atreverse a unir fuerzas y consensuar una estrategia? Quizás esté soñando despierto por ello me limitaré a seguir dando yo mismo ejemplo a quien pueda y donde me sea posible por una ciudad más limpia y por la sostenibilidad medioambiente en general.