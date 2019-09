Un futuro urgente

"Todos queremos volver a la Naturaleza. Lo que pasa es que no queremos hacerlo a pie". Esta frase de una pionera, la líder del movimiento ecologista alemán de los años 80, Petra Kelly, define a la perfección un dilema tristemente actual: todos sabemos qué nos espera con el cambio climático, pero€¿estamos dispuestos a modificar nuestra forma de vida y hábitos de consumo para evitar esta crónica de un desastre anunciado? El debate se encuentra en este punto. Desgraciadamente, la respuesta parece continuar en suspenso.

Cuarenta años separan a Petra Kelly de Greta Thunberg. Cuatro décadas que van desde un ecologismo incipiente a la emergencia climática que hoy en día algunas personas continúan poniendo en duda. Pequeño inciso: sería preciso incidir en la coincidencia, nada casual, de que sean dos mujeres las abanderadas de una nueva mentalidad basada en un único objetivo: la continuidad de nuestro planeta. Mujeres y hombres que siempre han estado en el punto de mira de escépticos, ignorantes o, lo que es todavía peor, personas que no están dispuestas a detener una depredación extractiva de recursos naturales con una sola prioridad: hacer caja por encima de cualquier otra consideración.

Pocas veces en la Historia ha estado más justificada una respuesta social rotunda y sin matices como en nuestros días. Una reacción despojada de ideologías y tactismos. Un grito universal que haga patente nuestra irresponsabilidad como creadores de un destino incierto y peligroso. No resulta práctico ejercer la ingenuidad en este sentido: poner en duda el sistema y sus axiomas implica siempre respuestas contundentes.

Los estragos de "lo políticamente correcto" ya han decidido hace tiempo calificar de "alarmistas", "agoreros" o simples "exagerados" a todas aquellas personas que han decidido no callarse ante las evidencias de una tragedia en ciernes. Nada nuevo bajo el sol. Son infinitos los ejemplos en los que el sentido común es reducido a una actitud pesada y repetitiva por parte de los portavoces más entregados y obedientes del establishment.

En 1945 Estados Unidos inició la era atómica. El director del proyecto Manhattan, el físico Robert Oppenheimer, no pudo evitar musitar, mientras el hongo nuclear se expandía por el desierto de Los Álamos, una sentencia de un poema épico hindú: "Me he convertido en la muerte, el destructor de mundos". Como física de formación permítanme recurrir a otro genio con frase famosa; Albert Einsten y su profecía: "No sabemos cómo será la tercera guerra mundial. Pero sí la cuarta: con palos y piedras". En este tercer milenio la posibilidad de la autodestrucción atómica ha dado paso a un mundo de plásticos en el que ya vivimos, una contaminación insoportable y consumo sin medida. Ya somos insostenibles. Y se agota el tiempo para decidir si deseamos volver a la noche de los tiempos.