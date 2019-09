La fallida de Thomas Cook i el necessari canvi de model

La fallida de Thomas Cook ha estat, sens dubte, la notícia omnipresent als mitjans de comunicació aquesta setmana. Que un tour operador faci fallida no és una notícia nova ni estranya en la història del turisme però, en aquest cas, crida l'atenció donat que estam parlant del tour operador més antic del mon i d'un gran conglomerat turístic, integrat verticalment, amb una forta presència a les nostres illes.

La fallida de Thomas Cook provocarà, inevitablement, conseqüències molt negatives a curt termini, alterant significativament el final de la present temporada d'estiu amb un avançament en el tancament d'aquells hotels més exposats a aquest majorista i provocant sensibles pèrdues econòmiques derivades de la disminució de demanda durant el mes d'octubre i l'extrema dificultat de cobrar les factures pendents entre les empreses proveïdores afectades (hotels, transportistes, etc.)... Sense oblidar, ni molt manco, les conseqüències sobre els treballadors. Tot això justifica, fins un determinat punt, el nivell d'alarma creat: és un glop amarg que és necessari digerir. En canvi, les conseqüències de cara a la pròxima temporada no tenen perquè ser tan negatives: el més previsible és que el 'buit' creat per la fallida de Thomas Cook sigui ràpidament ocupat per altres operadors turístics, tant pel que fa a les connexions aèries com a places i reserves hoteleres. Per tant, seria positiu no caure en un excessiu alarmisme ni en la demanda de mesures dràstiques com, per exemple i entre d'altres, la supressió temporal de l'Impost de Turisme Sostenible.

Però la fallida de Thomas Cook ens hauria de fer reflexionar i el conjunt de la societat illenca hauria de ser capaç de convertir una adversitat en una oportunitat de futur. Hem estat parlant durant anys del necessari canvi de model turístic però poc s'ha avençat. Des dels inicis del turisme en aquesta terra nostra, es va optar per un model basat en el volum i un producte turístic estandarditzat centrat en el 'sol i platja' aprofitant els baixos costos que permetien ser molt competitius en preus i, sobre tot, deixant en mans dels grans tour operadors tot l'esforç de comercialització en els mercats turístics emissors. Aquesta renúncia va conduir a una inevitable pèrdua de control sobre tot el màrqueting de les Illes Balears com a destinació turística, inclosa la seva imatge, i va esbiaixar en favor dels tour operadors el poder dins el canal de comercialització. Aquí, els esforços se centraven en incrementar la producció i la eficiència i allà, els tour operadors controlaven el mercat i els vols xàrter. Tampoc hi havia massa alternatives en aquells moments, tot s'ha de dir.

Però des de inicis del segle XXI, els canvis en el transport aeri, els nous hàbits dels consumidors i, sobre tot, l'impacte d'internet han obert tot un ventall d'opcions per incrementar el control sobre la comercialització i retenir una major proporció del valor afegit que no s'ha aprofitat en totes les seves possibilitats. El nou model implica més control sobre tot el procés de comercialització, generant aquí llocs de feina atractius pels nostres joves. En el nou model, el lloguer turístic (que representa més del 20% de l'oferta d'allotjament a Balears) hi ha de ser present i també ha de comptar amb suport institucional: també genera llocs de feina, directes i indirectes, genera i distribueix riquesa i contribueix a les arques públiques. El lloguer turístic té una llarga història a les nostres Illes però ha adquirit una major rellevància en els darrers anys perquè és una clara tendència de la demanda. La cooperació de les institucions és imprescindible per tal d'extreure'n el màxim d'efectes positius i eliminar els potencials efectes negatius... com a qualsevol altre activitat.

I de cap manera s'han de plantejar com a models d'allotjament enfrontats. Això seria un gran error. Molt al contrari, cal explorar potencials sinèrgies i mecanismes de cooperació entre ambdós sectors (que segur que hi son) pel benefici mutu i de la societat balear.

Volem acabar expressant des de Habtur la nostra solidaritat amb el conjunt d'empreses i, sobre tot, persones afectades.