Trabajar unidas para tener un futuro

El pasado lunes, en la cumbre climática celebrada en Nueva York, la joven activista sueca Greta Thunberg pronunció una frase demoledora en su discurso: "Estamos en el comienzo de una extinción masiva y todo de lo que pueden hablar es de dinero y de cuentos de hadas de crecimiento económico". Su intervención fue una gran reprimenda a líderes políticos de todo el mundo, a quienes acusó de robar su infancia con "palabras vacías". Hay que pasar a la acción, con medidas muy concretas. De momento, en apoyo a toda esa generación joven desesperada y sin futuro, en Podemos participaremos de las acciones programadas alrededor de la convocatoria de huelga climática mundial de este viernes, y animamos a todo el mundo a que se sume.

Es obvio que ya no podemos evitar el cambio climático. El calentamiento global es un hecho indiscutible, y apenas tenemos algo de tiempo para mitigarlo. La generación de Greta merece tener al menos una oportunidad. Asombra cómo, pese a contar con datos suficientemente contundentes, pese a contemplar catástrofes meteorológicas cada vez más frecuentes, pese a todos los avisos, la ciudadanía de a pie y, lo que es peor, dirigentes políticos de primer orden, siguen contemplando este tema como secundario o inexistente. Seguimos utilizando el PIB, las tasas de crecimiento o de beneficios como vara de medir a la hora de tomar decisiones. Seguimos adelante como si no supiésemos (el informe Meadows de 1972 ya lo decía) que sin límites no hay futuro.

El capitalismo del siglo XXI es incompatible con la vida. Incluso el Papa Francisco lo expresa con estas mismas palabras en su encíclica Laudato si. Animo a cada párroco a difundir este mensaje, todas las voces son pocas. Se nos ha hecho tarde y necesitamos cambios rápidos y eficaces, cambios que pongan la vida en el centro, que recuperen bosques y humedales, tierras fértiles y alimentos frescos cultivados, en condiciones socialmente justas y medioambientalmente sostenibles, cerca de nuestros hogares.

Necesitamos un gran movimiento que clame por un consumo razonable y equitativo, por un cambio drástico hacia otras fuentes de energía, por una desaparición progresiva pero urgente de agentes que envenenan nuestras aguas y nuestra tierra; una nueva conciencia de que todos los seres vivos y toda la materia del planeta formamos parte de la misma cadena. Como en todas las situaciones de emergencia, hay que trabajar en red, unirnos por objetivos comunes, obtener pequeñas y grandes victorias. Ser pueblo y crear comunidad. Aquí, en las islas, ya hemos dado pequeños grandes pasos, como la declaración del Estado de Emergencia Climática, para que las medidas contra el cambio climático sean verdaderamente transversales y centrales para el Govern progresista que integramos- Una propuesta de Podemos que hicimos a todos los niveles institucionales, también en el estatal.

Se pueden cambiar las cosas, claro que sí. Solo hace falta voluntad real. Y no todo el mundo es responsable en igual medida de este desastre medioambiental al que asistimos. Ni todas las empresas, ni todos los países, ni todos los individuos han contribuído de igual manera a este despropósito colectivo. Es quizá utópico pensar que la gente corriente puede por sí sola cambiar las cosas. Pero hemos visto como una adolescente ha conseguido remover conciencias, enfrentarse a las clases políticas y económicas más poderosas, decir verdades como puños en foros de todo el mundo. Y si Greta ha podido, nosotros, nosotras, si por una vez conseguimos unir esfuerzos de verdad, también podemos.