Aquests dies l'ambient és tèrbol. Les restes ideològiques de Franco campen a lloure mentre la premsa del cor s'interessa per on quedaran dipositades les despulles físiques del darrer dictador de la Vella Europa.

Mentrestant, el fantasma del franquisme continua encalçant rojoseparatistas.

Thomas Cook fa fallida. 700 famílies més veuen com el llop del capitalisme sense valors mostra les dents. Els llops cacen en manada: abans, aïllen la presa. Com qui no vol la cosa, hem sabut que al gegant turístic amb peus de fang no hi havia comitè d'empresa. Algun treballador s'ha atrevit a declarar ara que no saben res, que ningú els informa de res. Mesquinets. Algun mestre de català els hauria pogut adoctrinar i ensenyar-los l'exemple de la mata de jonc (la metàfora amb què Ramon Muntaner explica que junts som més forts).

Aquests dies he conegut Paula Rotger, delegada sindical a una empresa que fa feina a l'aeroport. Far dins la tempesta. Parla quatre llengües. Per entendre'ns, la nostra, la dels tricorns, i les dues de la major part dels operaris de can Cook. Delegada sindical vol dir assemblees, reunions, consensos... Paula és un jonc de la mata.

Des del 25 de juny d'enguany, en què va gosar parlar en català al control de seguretat de l'aeroport, els llops l'envolten. Volen arrabassar el jonc de la mata. Però, com és sabut, si tots els joncs s'enllacen, no poden arrabassar la mata.

I, si em demanau quin és l'exemple de la mata de jonc, us responc que som nosaltres. Que, Paula, ens volen muts i a la gàbia. I que serem les aigües molles que foraden les dures roques. Que, dins la pell de l'ona salada, serem una, serem cinc-centes, serem mil. Que no podran res davant un poble unit, alegre i combatiu.