Compromesos amb la sostenibilitat

"Per canviar-ho tot, necessitam a tothom". Aquesta frase, extreta del manifest signat per la jove activista sueca Greta Thunberg i d'altres 34 joves de tot el món, resumeix a la perfecció el crit d'atenció que el jovent ens ha llançat a les institucions, a la ciutadania, a les entitats i a les empreses perquè ens impliquem de forma activa en la lluita contra el canvi climàtic. Si volem tenir futur com a societat, l'hem de combatre, i ho hem de fer cada dia. Per això, com a Ajuntament i com a batle, ens hem volgut sumar a la Setmana Global pel Clima i a tot el seguit d'iniciatives ciutadanes que s'han dut a terme, a més d'expressar públicament el nostre compromís amb la sostenibilitat. Un compromís que en cap cas acaba avui, queda incorporat a l'acció municipal.

Estam davant d'un gran repte que comença assumint l'emergència climàtica. Durant 2018 es va registrar el màxim històric d'emissions de CO2. Cada any es bat la concentració d'aquest gas d'efecte hivernacle acumulat a l'atmosfera, a l'hora que es succeeixen els anys més càlids mesurats en el planeta: els 20 més càlids mai registrats s'han donat els darrers 22 anys. Això fa que s'incrementin els esdeveniments meteorològics extrems, amb inundacions i sequeres cada cop més intenses.

Davant aquesta realitat, el jovent ha alçat la seva veu per dir prou. "Nosaltres, els nins i nines i els estudiants, no sentim que tinguem més opcions", diu el manifest. Per això, han fet una crida perquè tothom sigui conscient que s'ha de revertir la situació. Per aconseguir-ho, tothom s'ha d'implicar, no pot ser cosa d'uns pocs.

Què pot fer una institució local com l'Ajuntament de Palma per combatre el canvi climàtic? Molt, perquè localment podem contribuir a la millora del nostre món. Primer de tot, hem de ser un exemple i reduir el consum energètic. Com? Apostant per l'autoconsum amb la instal·lació de plaques solars a les dependències municipals i canviant l'enllumenat públic per reduir el consum energètic, entre d'altres. Segon, hem de potenciar la mobilitat sostenible, un eix clau perquè les coses canviïn. Treballarem per aconseguir un transport públic menys contaminant, amb autobusos nous i un tramvia que ens ajudi a minvar el pes del cotxe dins la ciutat. Farem créixer, encara més, la xarxa ciclista i habilitarem aparcaments dissuasius en els accessos a Palma. I tercer, plantarem 10.000 arbres i obrirem nous parcs per aconseguir una Palma verda.

Són alguns exemples d'allò que com a institució podem dur a terme per ajudar a minvar els efectes del canvi climàtic. L'objectiu és clar: volem que els nostres fills i filles heretin un món ple de vida i no un que estigui ferit. Tenim a les nostres màns fer-ho possible, però necessitam que tothom s'hi sumi. L'Ajuntament ja s'ha compromès. Com a batle, faig una crida a la ciutadania i a la resta de la societat perquè també escolti el clam dels més joves. Ens demanen que actuem i que contribuïm a revertir la situació. El seu futur depèn de les accions que facem avui.