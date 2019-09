Nit de l'Art 2019

Aquesta setmana passada hem celebrat la 23 edició de la Nit de l'Art. És ben cert que va néixer amb la voluntat de continuïtat però arribar als 23 anys fa ben evidents no tan sols l'interès i esforç dels seus promotors sinó també la bona resposta de la ciutadania que s'hi implica i hi participa omplint, any rere any, els espais culturals i els carrers de Palma.

Per què aquesta Nit de l'Art ha estat especialment interessant?

-Perquè la Nit de l'Art és la suma de diferents iniciatives encapçalades per Art Palma, de galeries que treballen de manera individual i d'espais públics facilitats als artistes però també d'actuacions espontànies que enriqueixen els carrers del centre històric de Palma.

-Perquè Art Palma cada any millora el seu programa professional en qualitat, participació i internacionalització. Ja fa uns anys que el programa de la Nit de l'Art abraça més d'una nit i incorpora activitats adreçades als professionals, als investigadors, i als estudiants, a més d'un programa de visites guiades. Enguany hem comptat amb la participació de la directora d'ARCO i responsables d'importants col·leccions privades, de directors d'espais d'art de diferents ciutats europees i periodistes de premsa especialitzada. La seva visita haurà estat, ben segur, de profit per als artistes. Vull fer un esment molt especial a la taula rodona al voltant de les pràctiques artístiques a Àfrica. Hi coneguérem de primera mà la feina de cinc comissaris que ens acostaren, des del punt de vista artístic, a aquest continent tan pròxim i tan llunyà alhora. L'art ens ha de servir per a establir ponts de diàleg.

-Per la qualitat i diversitat de les propostes que han ofert les galeries i espais institucionals amb una programació que ha combinat la presència d'artistes de fora –alguns d'ells han exposat per primera vegada a Mallorca i fins i tot a Espanya–, amb la d'artistes locals, i ha ofert propostes de llenguatges molt diversos. M'agradaria destacar molt especialment les connexions que s'han establert entre els espais institucionals, algunes de voluntàries com la del Solleric i Balaguer amb el projecte Club Misèria de l'artista Bel Fullana, i d'altres de fortuïtes, com la de les exposicions del Museu Es Baluard i el Casal Solleric, les quals ens ofereixen un panorama molt interessant de la creació actual a les Illes Balears.

-Perquè és un exemple de cooperació institucional i de col·laboració dels sectors públics i privats. Palma és el territori i la responsabilitat de fer d'aquesta ciutat un espai d'oportunitats per a la creació és compartida amb les altres institucions i la iniciativa del sector cultural i artístic.

-Perquè hem incrementat el suport a les galeries i a la Nit de l'Art. Fa dos anys que creàrem una línia d'ajuts per als espais cultural. La presència de galeries d'art, llibreries, teatres, sales de música confereix un caràcter propi a les ciutats i les singularitza. En el cas concret de la Nit de l'Art la implicació de la Regidoria de Cultura es tradueix en tres línies: la difusió de l'esdeveniment, la col·laboració a les activitats del programa professional i el fet de facilitar l'espai públic als artistes.

La Nit de l'Art només és el punt d'inici d'una programació que romandrà oberta durant mesos, d'unes exposicions que només tenen sentit si són viscudes i, com en la majoria de les arts, l'educació és clau per a aconseguir una vivència cultural plena. El repte és el treball conjunt entre educació i cultura. Només em resta donar les gràcies a totes les persones que han fet possible la Nit de l'Art 2019 i als ciutadans per haver-hi participat un any més.