La filla de Timoteo Mendieta

A scensión, Chon pels amics, la dona que ha donat una lliçó de força i dignitat i posat de manifest la manca de sensibilitat i humanitat de les estructures de l'Estat espanyol, inclosa la de justícia, envers les víctimes del franquisme, ens ha deixat fa uns dies a la edat de 93 anys. La vaig conèixer quan en va complir 88, durant el viatge que juntes emprenguérem a Buenos Aires, estàvem citades a declarar, ella pel seu pare, acompanyada de la seva filla, i jo amb un company i en nom de l'associació Memòria de Mallorca. Va ser una experiència inoblidable compartida amb víctimes del franquisme i representants de entitats memorialistes, anàvem per primera vegada a declarar com a víctimes en seu judicial, emparades i auxiliades per tribunals de justícia, ni més ni manco.



Fórem citades el mateix dia al Jutjat Nacional Federal número 1 de la República Argentina, estàvem nervioses, ella inclòs tenia dècimes de febre. La record amb aquella mirada neta i dolça, a la cafeteria mentre esperàvem ens parlava del seu pare i del que diria a la declaració, però jo ja ho sabia. La vaig poder escoltar dies abans al Palacio de los Tribunales, al despatx on ens esperava la jutgessa Servini, ubicat al centre de la cuitat. Na Chon, després de les presentacions, va demanar la paraula i de sobta, en veu pausada però decidida, va dir: " Vengo de España, tengo 88 años y he viajado muchos kilometros para pedirle señoria que me ayude a sacar los huesos de mi padre de la fosa donde lo tiraron. Me basta con un huesito para poder descansar en paz el día en que me muera. Le pido por favor un hueso de mi padre, y podré morir tranquila".

Tot això ho va dir aquella doneta prima i petita, semblava tan indefensa però a l'hora tan forta, ni va plorar ni es va lamentar, però ens va commoure a tots els que estàvem allà. De fet la jutgessa des de aquell moment va incloure en el procés la expedició d'exhorts on ordenava exhumacions.

Anys després Ascensión va aconseguir exhumar el seu pare, però no va ser l'estat espanyol a través de l'administració de Justícia qui va obrir la fossa, no va ser un jutge espanyol qui va obrir un procés d'investigació d'un delicte el que va ordenar l'obertura, ni els forenses del ministeri fiscal els que actuaren d'ofici. Això seria lo "normal" a un estat democràtic consolidat i ple, però no, aquí no va ser així. La exhumació va ser gràcies a la Justícia Argentina, els advocats argentins Ana Messuti i Maxi Castel, als voluntaris d'una entitat memorialista, a un grup de forenses internacional, a un sindicat d'electricistes noruec que va sufragar les despeses i a la ferma i constant voluntat de la filla de Timoteo Mendieta.

Ascensión s'ha convertit en un símbol, és la personificació de la constància i la fermesa, representa la lluita de les filles, les nétes i famílies que cerquen la veritat i la justícia per a les víctimes del franquisme. I és que al marge de poder-los donar un enterrament digne, nosaltres sabem que en els ossos de les víctimes assassinades està escrita la veritat i en un país plenament democràtic aquesta veritat necessàriament hauria de conduir a la justícia i aquesta a la reparació.



Però jo avui em vull quedar amb la seva mirada i la tendresa que desprendria, amb la constància i determinació que la va acompanyar tota la vida. Igual que acompanya a moltes altres Chons Mendietas que conec, algunes ja no hi són però nosaltres les recordarem sempre i recollim el testimoni de la seva lluita.

Gràcies Chon pel teu exemple, descansa en pau junt al teu pare.

Una forta abraçada a la seva filla i a tota la família.