Triple mortal

¿Quién da más? Esa parece ser la consigna que, como una serpiente sigilosa y mortífera, circula entre los maltratadores que consideran a sus parejas como meros objetos a su antojo y albedrío. El último y trágico episodio ha tenido lugar en la localidad pontevedresa de Valga, en la que un hombre ha cometido un triple asesinato machista: las víctimas, Sandra, con quién había convivido hasta hace un par de años; su hermana Alba, que tan solo tenía 27 años, y la madre de ambas, María Elena. Todo ello a sangre fría y ante la presencia de los hijos de la pareja, ambos menores de edad y condenados de por vida a guardar en sus retinas toda la esencia del horror y la barbarie machistas, encarnadas en la contradictoria figura del padre.

Recalco lo de "triple asesinato machista", pues parece ser que únicamente Sandra, la expareja del asesino, va a pasar a engrosar la lista de víctimas de violencia de género, toda vez que el Pacto de Estado contra la Violencia de Género no incluye a las víctimas que no tengan una relación directa con el agresor. Se da la circunstancia, no obstante, de que las otras dos mujeres asesinadas no solo tenían una relación de parentesco con la víctima, sino que de alguna manera acudieron a auxiliarle cuando se produjo el suceso, según el relato de los hechos. De lo que cabe deducir que José Luis, el asesino, sabía perfectamente contra quién disparaba, con el único objetivo de infligir el mayor dolor posible a su exmujer y a su familia más allegada. No es una hipótesis descabellada pensar que ambas mujeres, la hermana y la madre, prestaran apoyo familiar y emocional a Sandra, lo cual, a los ojos del hombre que les ha segado la vida, las convertía en cómplices y por tanto en objetivo de su rancia y mezquina misoginia. La pregunta que surge, y adonde en definitiva pretendo llegar, es si José Luís hubiera disparado igualmente en el caso de que esas personas hubieran sido hombres. Ahí lo dejo, como elemento de reflexión de una realidad tan compleja como cada vez más sádica y cruel en sus últimas consecuencias.

Mientras tanto sigue creciendo la estadística del horror: 41 mujeres asesinadas en lo que llevamos de año, 30 menores huérfanos a causa de estos sucesos y -atención- 1.016 mujeres víctimas de violencia de género (es decir, también asesinadas) desde que se empezaron a contabilizar como tal en España, allá en el año 2003. No es moco de pavo, con perdón. No nos cansaremos de llamar la atención sobre la que sin duda es la peor de las lacras del mundo actual; además, los terroristas de género ('terrorista': Que practica actos de terrorismo; 'terrorismo': Sucesión de actos de violencia ejecutados para infundir terror, según la RAE) actúan cada vez con mayor sadismo e impunidad. De poco sirven, al parecer, las concentraciones y manifestaciones de rechazo de la ciudadanía hacia su inquina y perversidad. Crece la conciencia feminista y a favor de la igualdad de derechos entre hombres y mujeres, pero crece también y en paralelo el número de agresiones de toda índole hacia las mujeres, de las que este último suceso de Pontevedra constituye la guinda de una espiral imposible de predecir. Esta vez ha sido un triple mortal, si se me permite el símil circense. La próxima quién sabe; en todo caso debemos estar preparados para lo peor y tratar de evitar, en la medida que sea posible, lo que sin duda ya es una epidemia social en toda regla.

Por eso debemos estar unidos contra ellos: en las instituciones, en la calle, en las escuelas, en los bares. Cualquier ámbito es bueno para demostrar nuestra solidaridad hacia las mujeres y nuestro rechazo hacia las conductas machistas. Con naturalidad y firmeza, haciéndoles saber a esos hombres que no comulgamos ni con sus actitudes ni con sus chistes de mal gusto; colocándonos, en definitiva, del lado de la igualdad y del respeto, las únicas premisas que nos permitirán avanzar en esa lucha sin cuartel contra la violencia de género y sus siniestros y malvados ejecutores.

P.D.: Apenas he terminado de escribir estas líneas cuando se produce un nuevo y atroz asesinato, esta vez en Madrid...