La culpa la tiene la Biblia

Perdonen el título provocador. Pero sirve para ilustrar mi reflexión sobre la relación que tenemos con la Naturaleza, la emergencia climática, y la opresión de las mujeres.

Según la Biblia (Gen 1: 26-28) Dios dijo: "Fructificad y multiplicaos; llenad la tierra, y sojuzgadla". También: (3:16) "A la mujer dijo: Multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces; con dolor darás a luz los hijos; y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti".

Los hombres, quienes, según la Biblia eran "rey de la creación", obedecieron, y de qué manera. Llevamos milenios viendo como normal, incluso sagrado, el brutal expolio a la Naturaleza y a las mujeres. Toda la estructura social está montada en estas dos opresiones primordiales. Durante siglos, desde los científicos a los filósofos han ido legitimando esto, pocos lo cuestionaron hasta que el ecologismo dio la voz de alarma. Además, somos mayoría quienes habitamos en grandes ciudades, ya totalmente separados de la Naturaleza, viéndola como un objeto desconocido y ajeno.



Llevamos unos cuantos decenios viendo las señales del cambio climático que nuestro estilo de desarrollo genera. Hasta ahora son los países empobrecidos los que más sufren desastres naturales, las consecuencias de la intervención depredadora de los países enriquecidos. Ya hay millones de desplazados por causas climáticas, y es el inicio. Pero esto ya ha evolucionado y estamos viendo "las orejas al lobo" también aquí. Llegamos tarde para solucionarlo, solo nos queda reaccionar para que los efectos no sean tan devastadores.

Para hacerlo necesitamos saber, conocer la realidad de lo que está pasando y de su alcance. No podemos acostumbrarnos a decir "es el cambio climático" como quien dice "en el invierno nos abrigamos". O reciclando lo que consumimos para aliviar nuestra conciencia. La solución es muy compleja, pero tenemos que ponernos a buscar remedio sin esperar un minuto. Y exigirlo a gobiernos y mercados.



Es un problema global y así debemos solventarlo. Hay movimientos globales que están en ello, como Extinction Rebellion, una organización que se ha hecho referente en poco tiempo. Del 20 al 27 habrá acciones en todo el mundo, también en Mallorca, unidos en la Alianza por el Clima. Hace poco asistí a una emocionante reunión con docentes, madres, padres y estudiantes de Fridays for Future, adolescentes que están determinadas a exigir un mundo habitable. Pensamos conjuntamente acciones a hacer, para unir fuerzas y sensibilizar a la población. El 27 habrá huelga, nos afectará y distorsionará nuestra vida cotidiana, sí, perdonen de antemano, pero es que nos va la vida en ello. Paremos todo, paremos nuestra cotidianidad, no consumamos. ¡Unámonos! Ecologismo y Feminismo ya van de la mano en esto.

Porque la Naturaleza no está a nuestra disposición, somos parte de ella, el hombre no es "rey de la naturaleza" ni ésta está a su disposición. Y las mujeres, lejos del poder decisorio, ¿además de parir con dolor y ceder nuestro deseo a los hombres, ahora tenemos que sufrir las consecuencias de este cambio climático? Muchas no estamos dispuestas.

Tenemos que decidir ya qué hacer. ¿Seremos como los rebaños de ovejas que corren ciegas hacia el abismo y se arrojan al vacío?