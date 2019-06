The Huse's Informatic Sindrome (HIS)

The Huse's Informatic Sindrome (HIS)

Ya podemos añadir un nuevo estrés al catálogo de estresores psicosociales acumulativos de la OMS. Al estrés meteorológico y cívico por el desustanciamiento de la colla política, tenemos que añadirle un nuevo distres laboral crónico que afecta a un reducido grupo de médicos (unos 1.000 más o menos) y que curran en un contexto muy específico: Son Espases, hospital de referencia pero que no es tratado como toca y exige su nivel terciario. Nos referimos al estrés informático del Millenium, (HIS), que jocosamente es rebautizado con vocablos escatológicos, día si y día también.

Todos tenemos claro que la tecnología está al servicio del hombre y que debe de facilitarle la tarea, pero eso no es justamente lo que pasa con el citado estrés depredador que dificulta y complica muchísimo la tarea asistencial del colectivo médico en el hospital. Aclaremos lo obvio y lo a todas luces incongruente; tenemos cuatro hospitales en Mallorca y todos tienen un sistema informático diferente y la mayor parte de las decisiones sobre la elección de estos sistemas las ha tomado un grupo de menos de 12 de personas, de las cuales algunas de ellas están ahora dirigiendo Son Espases y son responsables de la toma de decisiones tecnológicas de gran relevancia y que conllevarán importantes consecuencias en el futuro del hospital. Muchos médicos todavía se acuerdan cuando un directivo les vendió la elección del Millenium "os vamos a dar un ferrari". Todavía se están descojonando y siguen sufriendo la desacertada metáfora automovilística .



Desgraciadamente el tiempo y los hechos no le han dado la razón. He aquí las manifestaciones de muchos colegas, hartos y quemados por el estrés informático crónico que padecen "nunca ha sido el Ferrari que nos prometieron. Enlentece muchísimo las consultas de los especialistas ya que es necesario abrir múltiples enlaces para poder ver analíticas, pruebas complementarias ... y la conexión con el sistema de recetas es a través de otro programa informático. Esto es lo "normal " a lo que muy a nuestro pesar nos hemos acostumbrado Pues ahora se suma que desde hace tres meses unas dos o tres veces a la semana a media mañana se cuelga más o menos tiempo según el día. Dicen que son problemas con el servidor y de repente sobre las 11 horas se cuelga y no se puede tener acceso a los informes de nada y se vuelve al papel durante horas con lo que ello implica. No se puede tener información del paciente que tienes delante, que a lo mejor está esperando a esa consulta meses.

Ayer se volvieron a cancelar consultas como en marzo, que ya fue noticia en la prensa.



Dicen que están haciendo cambios en la infraestructura que durará meses y provocan las caídas del sistema, ¿por qué no lo hacen de madrugada y no repercutirá a tantos médicos y pacientes? Además del Millenium también hay muchos problemas con el sistema informático Centricity de Rayos, que falla muchísimo. Cuando el sistema se cuelga en un hospital de tercer nivel debería estar solucionado en minutos, y no tardar horas como sucede de manera habitual. Afecta a todos los servicios, quirófanos incluidos. Creo que los médicos nos quejamos poco del estrés al que nos están sometiendo con la complejidad de los sistemas informáticos, de la receta electrónica que nos quita tiempo para atender bien al paciente.



Son un clamor generalizado los graves problemas asistenciales que está teniendo en el quehacer diario el colectivo médico provocado por el sistema informático que eligieron y que debería de ser resuelto a la mayor brevedad por los directivos que están tomando decisiones en la innovación tecnológica. Ojalá acierten esta vez, ya que asumen un gran responsabilidad. Esto es lo que importa a los pacientes con los que el médico tiene un compromiso ético y profesional. Y esto es lo que debería de importar a los que gestionan el hospital y no la metafísica de la gestión.

Y por favor, ahora que están de nuevo tomando decisiones en la costosa innovación tecnológica, aprendan de sus errores y no vendan como un Ferrari lo que es un utilitario.

Ya saben, en derrota transitoria, pero nunca en doma.