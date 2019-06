7 de junio: Primer Día mundial de la seguridad de los alimentos

Que los alimentos que ingerimos son seguros y no nos causaran problemas de salud es algo que damos por hecho. Sin embargo, no siempre ha sido así, y sólo se consigue cuando todos los actores de la cadena alimentaria trabajan para que la presencia de peligros biológicos, químicos, físicos y nutricionales en los alimentos no suponga un riesgo para los consumidores.

Si bien el Centro de Control y Prevención de Enfermedades CDC estima que anualmente una de cada seis personas padece un problema relacionado con la ingesta de alimentos no seguros en EE UU, no tenemos datos para evaluar qué carga de enfermedad se le atribuye en nuestro entorno. Por una parte, porque nuestro sistema de vigilancia epidemiológica no está focalizado en ello, y por otra, porque no se establece la relación entre diagnósticos concretos y la exposición a peligros que no provocan enfermedad inmediata (contaminantes, ingredientes tecnológicos, alergenos, micotoxinas, metales pesados, etc.). Pero existe abundante evidencia científica de esta relación y nuestro ordenamiento jurídico recoge este conocimiento. El seguimiento de las obligaciones normativas otorga un alto nivel de seguridad.

Sin embargo, del resultado de los controles que llevamos a cabo desde la conselleria de Salut se deduce que no siempre se alcanza el nivel que cabe esperar de una sociedad rica y desarrollada como la nuestra. La actividad alimentaria de nuestras islas se ha ido incrementando (por el crecimiento de la población y del número de turistas) y haciendo más compleja, fruto de los avances científicos y tecnológicos. Pero ni los sistemas de control se han adaptado a ello (el número de efectivos es el mismo que en los años 90, y los métodos no han cambiado sustancialmente) ni se están obteniendo ventajas de los sistemas de autocontrol que no pocos empresarios han adoptado con sentido de responsabilidad. Así pues, se están manifestando como insuficientes y poco persuasivos.

Urge una reforma profunda del control de la seguridad alimentaria, basada en estrategias transformacionales. El mundo digital permite desarrollar nuevos mecanismos que podrían contribuir a alcanzar mejores niveles de seguridad con menor coste para la Administración. El conocer el resultado de los autocontroles de la empresa alimentaria, de manera similar a la autoliquidación tributaria, dónde la administración se dedica principalmente a comprobar la veracidad de lo declarado, o informar a la ciudadanía del resultado de las inspecciones que llevamos a cabo, son algunos ejemplos. Podrá haber otros, quizá mejores y más efectivos, pero en cualquier caso debemos tener la valentía de buscar y aplicar formas imaginativas que encuentren sinergias y nos hagan más eficaces.

Un problema de falta de inocuidad alimentaria no sólo es un problema de salud pública. Incide directamente en los mercados, en el turismo y en la prosperidad económica. Una desconfianza en los alimentos que ofrecemos y en las autoridades encargadas de velar por ellos podría tener efectos devastadores en estas islas.

La inocuidad de los alimentos es una responsabilidad compartida entre todos los gobiernos, industrias alimentarias, productores y consumidores. Animo a los empresarios del sector alimentario de estas islas, a los técnicos, al Govern y demás instituciones, a las asociaciones que defienden los derechos de los consumidores, y a la ciudadanía a que no dejemos de trabajar para asegurar un alto nivel de seguridad de los alimentos. En definitiva, a abogar por integrar la seguridad de los alimentos en la agenda de salud balear.

*Jefa de Servicio de Seguridad Alimentaria de la conselleria de Salut