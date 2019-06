Reflexiones

Desde el punto de vista de exconcejal del ayuntamiento de Llucmajor y ex militante del PSOE y desde la independencia de no militar en ningún partido político, no puedo estar contenta con los resultados de las últimas elecciones municipales, por diversos motivos.

1.- En primer lugar, el PSIB es la fuerza más votada, pero por poco y seguido por el PP. El PSIB presentaba un candidato que ha sido alcalde dos años, un candidato bastante conocido en todo el término municipal y sobre todo en el Arenal donde fue profesor, pero la lista presentada era una lista vieja y caduca, sin sangre joven y con falta de ideas, es decir, se necesita con urgencia una lista renovada, de gente joven, que es lo que siempre defendí cuando militaba en el PSIB y lo que siempre defenderé. A la lista del PSOE de Llucmajor le hace falta gente nueva y caras nuevas y sobre todo preparación€ Con esto no quiero decir que la gente que conforma la lista no lo esté, pero en un pueblo para ganar unas elecciones hace falta gente conocida y con sangre en las venas, sin prepotencia y vuelvo a repetir con sangre en las venas y por supuesto que se sientan los colores. Es importantísimo que se haga una reflexión interna por los actuales dirigentes del PSOE local, si no lo hacen y me preocupa bastante, en el futuro están condenados al fracaso por la entrada de otras fuerzas políticas al ayuntamiento que les comerán terreno (véase Podemos€ hay un claro trasvase de votos en el Arenal y la creación de Llibertat Llucmajor que sale del descontento de la zona de las urbanizaciones). Es importante hacer autocrítica desde la humildad y sin prepotencia alguna.

2.- Por otra parte, el PP presentaba un joven y una lista municipal bastante renovada. Creo que el PP sí que ha hecho limpieza de las viejas glorias del PP local, que el PSOE no ha hecho nunca.

3.-Me preocupa y bastante que Vox haya sacado dos actas de concejal. La extrema derecha siempre ha existido escondida dentro de otros partidos políticos. El discurso populista anticatalanista y pro bandera española ha calado en una sociedad que se deja engañar por estos discursos que a mi me recuerdan al fascismo puro y duro de Hitler, Mussolini y de Franco, donde las mujeres no teníamos derecho a poder decidir sobre nuestro cuerpo (pero esto es otro tema).

4.- Hubo muy poca participación... un 56%€ La gente se quedó en su casa€Gente que en las elecciones generales si que acudió a votar. Pienso que las izquierdas no han sabido transmitir la importancia que tenían estas elecciones. Los partidos del Pacte se jugaban seguir con el proyecto iniciado hace cuatro años o volver a una política de derechas que gobernó Llucmajor más de veinte años.

5.- Llucmajor, políticamente hablando está más dividido que nunca. Tanto puede gobernar la derecha como la izquierda. Llucmajor necesita estabilidad en un ayuntamiento que por fin ha logrado sanear las arcas municipales después de muchísimos años siendo uno de los municipios más endeudados de Mallorca y de Balears. Todo dependerá de la astucia y de las negociaciones de todos los partidos políticos y de sus representantes y de ahí saldrá el próximo alcalde o alcaldes.