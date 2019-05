Sobre les eleccions municipals

Els resultats de les eleccions municipals i autonòmiques no han estat els esperats, i cal reflexionar-hi. La sensació és agredolça. Hem aconseguit revalidar una majoria progressista al Consell, al Govern i a l'Ajuntament de Palma per primer cop en la història, però MÉS ha sofert un retrocés electoral, encara que a l'ajuntament han estat els segons millors resultats en la història del sobiranisme i l'ecologisme polític.

L'estratègia política de Pedro Sánchez de fer coincidir les eleccions generals i autonòmiques li ha funcionat. Ara fa un mes, i segons les enquestes, quasi la meitat de la població de Palma no tenia el vot decidit. El 28 d'abril aquesta gent va apostar pel vot útil socialista contra l'extrema dreta, i el PSOE obtengué uns bons resultats a Illes Balears (amb 3 diputats al Congres). Aquesta tendència es va consolidar el passat diumenge. No podem negar que les dinàmiques estatals pesen en aquesta terra nostra, especialment si les eleccions generals són només un mes abans que les municipals.



Aquesta situació ha suposat un trasbals al conjunt de l'Estat, especialment per a les confluències de l'esquerra alternativa que arribaren al poder el maig de 2015 fruit de la politització del 15M. A Madrid les tres dretes han pogut sumar i desplaçaran a Carmena. A Barcelona Ada Colau només podria governar, hipotèticament, amb el suport de Ciutadans i del PSC. Aquesta davallada electoral ha estat una constant a altres ciutats del canvi, com A Coruña, Santiago, El Ferrol, Pamplona, Saragossa... i també Palma. Només Cadis i València han aguantat bé l'envit electoral. Potser això té a veure amb el fet que a Andalusia i al País Valencià no hi havia convocades eleccions autonòmiques, el que ha facilitat desenvolupar campanyes electorals en clau estrictament local.



Hem de tenir a més, que l'espai que representava MÉS PER PALMA el 2015 s'ha presentat a aquestes eleccions dividit en tres candidatures diferents (MÉS, PACMA i La Crida), i que això ens ha afeblit. En cas d'haver anat junts a les eleccions, hauríem augmentat un regidor, esdevenint la tercera força política del consistori. Des de la meva formació hem de fer autocrítica i assumir que potser hi va haver manca de diàleg, però els detractors d'aquest Ajuntament han de ser corresponsables i assumir que la unitat hauria suposat tenir una posició de més força per tal de defensar unes polítiques valentes en matèria social i en la defensa dels drets dels animals. La divisió no beneficia mai a ningú, i amb l'actual correlació de forces serà més difícil tirar endavant algunes de les propostes capdavanteres que dúiem en el nostre programa. De cara al futur, des de MÉS hem de treballar per aglutinar totes aquestes sensibilitats dins la plataforma Estimam Palma, que es va presentar amb nosaltres a les eleccions.

Finalment, la gestió del dia a dia de la ciutat ens ha erosionat. Així ho hem percebut al carrer. Normalment quan es gestiona es produeix un desgast de l'equip de govern. En aquest cas tenim quatre anys més per donar-hi la volta. En prenem nota per començar a millorar a partir d'avui.

Cap de llista de MÉS per Palma - Estimam Palma