O nos pagan la deuda sanitaria o nos condonan el 30% de nuestra dueda

Me sorprende que el tema de la deuda sanitaria histórica de nuestra comunidad no haya sido visibilizado y no haya sido la piedra angular de nuestras reivindicaciones autonómicas frente al Gobierno central. Es sorprendente que no haya sido objeto de movilizaciones y motivo de confrontación con Madrid. Es deprimente y descorazonador la pasividad, equidistancia, pasividad y neutralidad de los diferentes Governs que se han sucedido en nuestra comunidad con respecto a la deuda sanitaria. Tanto monta, monta tanto. Hagamos un poco de memoria: la deuda histórica empieza en el 2002 que es cuando se ¿negociaron? las trasferencias sanitarias. En realidad no hubo negociación sino una claudicación absoluta del Govern de Antich ante el Gobierno de Aznar. Consentimos el ninguneo y el maltrato que no tuvo ninguna comunidad. No nos plantamos como hizo Cantabria y aceptarlo fue un navajazo a nuestra maltrecha autoestima. Balears fue la única comunidad autónoma con un gasto per cápita inferior a 600 euros y con un diferencial de 100 euros con respecto a la media del Estado. Así pues el IB-Salut nació sietemesino, ya que heredó el mayor déficit financiero y estructural. La población de Balears era en 1999 de 821.820 personas, y en 2018 de 1.128.908. Un 37,4 % de aumento el más alto del estado español. El IB-Salut se encuentra con falta de profesionales y falta de estructuras para dar asistencia sanitaria a este aumento enorme de población. No se respeta por parte del estado (o no se pide por nuestros políticos) una revisión de la financiación sanitaria en base a la cláusula del 3% de aumento de la población. Ante esta perspectiva los sucesivos gobiernos de Balears, no importa el color, se han ido endeudando progresivamente para poder hacer frente a las necesidades sanitarias de la población siempre creciente. En estos momentos con un presupuesto de 5.457 millones de euros, la deuda de la comunidad está alrededor de los 8.964 millones de euros. De estos 6.524 son con el Estado. No sería descabellado pensar que un tercio de esta deuda corresponde a gasto sanitario, teniendo en cuenta que sanidad es el 31% de los presupuestos de 2019. Estaríamos hablando de unos 2.778 millones de euros que el Estado debería a Baleares. Estaríamos hablando de unos 2.778 millones de euros que el Estado debería a Balears. Solo para solucionar el tema de la deuda económica. No para igualarnos con el resto del Estado. Recordemos que estamos con el mismo ratio de médico de familia por habitante que en1999. El peor del Estado. Y que tenemos unos hospitales "en concesión "que como comunidad hemos de pagar durante treinta años. Nuestros nietos seguirán pagando los hospitales, como parte de la deuda tras generacional. Por otra parte seguimos siendo una comunidad joven, pero el número de personas mayores ha aumentado en cifras absolutas así como los cambios en los hábitos de cuidar a nuestros mayores necesitando desesperadamente camas socio sanitarias, necesidades que otras comunidades tienen mucho mejor cubiertas que nosotros.

Como decía Diógenes de Sinope, pobre pero sobrado de dignidad, cuando fue condenado al exilio "ellos me condenan al exilio, pues yo les condeno a quedarse en su patria". La historia se repite y de nuevo salimos perjudicados y en 2019 nos han "colocado" un miniREB que nace con muchas muletas. Parto largo, distócico y con fórceps. El proto REB nace con respiración asistida y con anomalías congénitas. Solo hay tres caminos o a la pedrea del REB, se le suma la parte de la deuda sanitaria histórica, o nos condonan parte de la deuda (unos 2.800 millones de euros que supondría la deuda sanitaria histórica) o les llevamos a los tribunales. Si Madrid pagara lo que nos debe y los intereses devengados se podrían poner en marcha medidas incentivadoras para captar y retener profesionales, para plazas de difícil cobertura, plus de comarcalización para el hospital de Manacor, crear la red socio sanitaria que tanto necesitamos, pagar ya los hospitales de Son Espases con su aparcamiento (plus de 43 millones de euros) y Can Misses y las reconversiones del hospital de Inca y Manacor. Nadie ha luchado y ha puesto encima de la mesa nuestro agravio sanitario histórico. Pónganse las pilas y reclamen la deuda que arrastramos desde el 2002.

Por cierto: ¿saben el día en el que firmamos las trasferencias?. El 27 de diciembre. Si el 28 era el día de los santos inocentes. Ya saben en derrota transitoria pero nunca en doma.