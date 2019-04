Tiempo de justicia (X): Excepción judicial

"Q uosque tandem abutere Honesta Valde Torra patientia nostra?". Con estas palabras le hubiera interpelado Cicerón hace más de veintiún siglos, president, de haber tenido que sufrir desde Roma sus ocurrencias, pronunciadas desde Hispania, en su intento de justificación de una tentativa golpista, con su diatriba contra las decisiones del Juzgado de Instrucción nº 13 de Barcelona en relación con el 1-O. Aunque todos los alumnos de Bachillerato que leíamos las Catilinarias recordamos el significado de la frase, se la traduzco, por si la ha olvidado (o considera el latín una lengua indeseable, por ser en su día invasora del territorio catalán): " Fins quan molt honorable Torra abusaràs de la nostra paciència". Seguro responderá que hasta que el Gobierno y el Senado se lo permitan y tendrá razón: son cosas de la Constitución que le confiere el poder que ostenta, mientras usted la aborrece y, poc honorablement la trata de humillar.



Por ejemplo, se discute la legalidad de la concesión del tercer grado penitenciario a Oriol Pujol, por si puede haber existido trato de favor. El señor Pujol fue condenado por un delito de corrupción en el que fue denominado caso ITV por el cobro de sobornos a dos años y medio de prisión. Para el susodicho, su familia y sus amigos una condena nada agradable. Toda pena –claro– supone la aplicación de un mal desde la perspectiva del condenado. Pero la sanción no solo responde al brocardo dura lex sed lex. Tiene la finalidad de proteger relevantes intereses sociales en el cumplimiento del ordenamiento jurídico: prevención general y especial; reinserción y también significa que la autoridad legítima responde proporcionadamente al delito, para que la sociedad no se tome la justicia por su mano. Como usted parece que ve bien que tumultuariamente se impida la actuación de las comisiones judiciales en el desempeño de sus funciones, no sé si comprenderá el objetivo expuesto en último lugar. Pero no nos detendremos en ello.



Precisamente, gracias al principio constitucional de exclusividad jurisdiccional, el análisis que ustedes hagan sobre la cuestión no es decisorio. Lo será el pronunciamiento judicial que se produzca a raíz del recurso que la Fiscalía ha anunciado. En efecto, la jurisdicción está justo en el punto en que se sitúa la excepción normativa a la regla empírica de la imposición del capricho de los gobernantes. Sin los jueces, los políticos –como usted– lograrían esclavizarnos. Bendita excepción.

* Catedrático de Derecho Procesal y abogado