La mobilitat de la Palma que ve (I)

Després del debat organitzat pels Joves Arquitectes de Mallorca sota el títol "La Palma que ve", va quedar clar que un dels aspectes a reflexionar és la mobilitat. La mobilitat és un dels principals reptes de la nostra ciutat, i hem de pensar en un projecte de futur, més enllà dels propers quatre anys, pensar en la Palma que volem d'aquí a vint anys. El que està clar, és que hem de donar alternatives de garantia al cotxe privat, ja que tenim una ràtio perillosa: ja gairebé arribam al cotxe per habitant.

Una de les propostes de futur per a la propera legislatura és el Trambús, un transport d'alta capacitat elèctric que circula per un carril segregat de la resta de cotxes, i que connectarà el centre amb s'Arenal i l'aeroport amb una freqüència de 6-8 minuts. Així, els veïs del Molinar, o els del Coll d'en Rabassa, podran arribar amb un servei públic de qualitat fins al centre, en millors condicions i més rapidesa que actualment.

D'altra banda, hem d'establir un pacte municipal per als propers anys perquè tots els carrers de la ciutat tenguin carril bici, per tal d'integrar les noves formes de mobilitat sostenible a la ciutat. Copenhaguen s'ho va proposar als anys 80 i ho ha aconseguit.

Com? Amb la municipalització de l'SMAP, tota la Palma compacta (dins la via de cintura) serà zona ORA, per tant s'alliberarà bona part dels aparcaments, i es prioritzà l'aparcament dels veïns.

Com a punt de partida, començarem a transformar els carrers amb aparcament en bateria a aparcament en cordó, i introduirem el carril bici.

A més, proposam que als principals accessos a la ciutat hi hagi aparcaments dissuasius, en concret, un total de tres: un a Llevant, a devora el Palau de Congressos, un altre a Ponent, i un tercer al carrer Aragó. D'aquesta manera hi hauria un triangle d'aparcaments, on les persones que venguin a Palma des de fora, podran deixar el cotxe i agafar un transport públic que els connectarà amb el centre de la ciutat, sense provocar retencions, ni la contaminació que suposa el trànsit dins les ciutats.

Respecte als eixos cívics, passarem dels eixos cívics urbans als territorials, que ens permetin articular no només la ciutat compacta de Palma sino també les barriades de l'entorn i el parc agrari periurbà de Palma, de manera que superem aquesta murada del segle XX que ha estat la via de cintura, i agafarem així una entitat de caràcter supramunicipal.

Destacam tres accions prioritàries:

1. La continuació del Parc de ses Vies, per connectar Jacint Verdaguer amb el sistema general d'espais lliures de Son Fusteret, Granja Josent i Son Castelló, i amb la barriada de sa Indioteria. Des de sa Indioteria conectaria amb el camí que acompanya la Síquia de Mestre Pere cap a "l'arboretum municipal i Son Reus", i per l'altre costat amb el camí Vell de Bunyola, que conecctarà la nova Cabana de Marratxí amb Bunyola.

2. La continuació de l'eix cívic de Blanquerna tendrà continuïtat mitjançant el carrer Cotlliure, posant en valor el conjunt d'habitatges des Camp Redó. Es creuaria el pont de la via de cintura de la carretera d'Establiments adequant la secció viària actual i deixant a un costat la finca pública de Ca n'Angelí. Es creuaria el Camí dels Reis per agafar el Camí de la Real, que es transformaria en via pacificada amb prioritat per a vianants i bicicletes. El camí de La Real connectarà així, de forma amable, La Real, el monestir, el Secar de la Real, Son Espases, Son Espanyol amb la UIB i el Parc Bit, des d'on surt el GR de la Ruta de Pedra en Sec de la Serra de Tramuntana cap a Esporles.

3. El nou eix cívic de Nuredunna permetrà alguns dels barris més complexos però també amb major riquesa multicultural de Palma, cosint de forma amable els barris de Pere Garau, Son Gotleu, es Rafal, es Vivero, i des d'aquí es Pont d'Inca, es Pla de na Tesa i Son Ferriol, creuant amb un nou pont de vianants el Torrent Gros a l'alçada de Son Gibert.

Amb aquestes principals actuacions, teixirem tota una estratègia on les persones seran el motor de la ciutat, per davant del cotxe privat, i farem que la nostra ciutat tengui una mobilitat sostenible i sigui una ciutat moderna i europea.