Què bé! La classe política ens culturitzà

1.I si no volem ser culturitzats? La democràcia cultural en entredit. La Constitució de 1978, fent-se ressò d'un noció europea dels anys 60, recollí la cultura com un dret que havien de promoure els poders polítics (article 44.1)

A la fi del segle passat, enfocaments internacionals ja havien reprovat les polítiques culturals que, sota el paradigma de la democràcia cultural, conduïren a l'escassa valoració de la cultura i dels seus professionals. Allunyada del pensar, la democràcia cultural no esperona sinó adorm, unifica i engoleix; el que ofereix és el consum de la cultura, dirigida i seleccionada, i no la cultura, que és una altra cosa. El museu li és una de les gestes: manté el prestigi i, tot i la bombolla, prolifera; a més, com el patrimoni, tot pot ser objecte de culte, de museïtzació.



2.La inauguració d'una exposició com aperitiu d'un nou museu. El projecte d'un Museu d'Art del Consell me semblà tant inversemblant que les lleganyes als ulls foren permanents. Ara s'ha inaugurat una exposició a la capella de La Misericòrdia, a manera de tast del futur museu, encara que un museu no se sol començar amb una exposició, contràriament aquesta s'allotja dins el museu sempre que aquest sigui l'objectiu.

Per què no rehabilitar primer l'edifici de La Misericòrdia, un dels contenidors del projecte, i evitar, entre d'altres coses, un innecessari tràfec d'obres? Per quina pulsió la feina feta no es llegà a la futura/es legislatura/es? I si s'havia decidit exposar quelcom, per què escollir allò més mengívol i conegut? Per què no incidir en el dens i ignorat Fons d'Art Contemporani, amb creacions a partir de 1980 i propietat també del Consell?



3.El projecte de museu d'art. La crònica és als medis, pel demés no disposem de la documentació precisa per analitzar la feta. Es decidí a l'inici de la legislatura. El desembre de 2016 el ple del Consell de Mallorca aprovà per unanimitat "la proposta de... la creació del museu d'art..." (acta de la sessió ordinària del Ple del Consell de Mallorca. Número 20/2016 de 12/12/ 2016: pàg. 25-31).

La creació del museu es justificà per adequar el Fons d'Art de la institució a la llei 4/2003 de 26 de març, de museus de les Illes Balears i reconèixer-lo com a col·lecció museogràfica. Es va vendre com un "museu en xarxa" assimilant-lo a la descentralització dels recursos patrimonials. L'esquema aprovat esmentava "una primera fase" sense cota cronològica. Ara per ara sembla que ben poc s'ha fet, tot i que desitgem que s'hagi cobert la declaració com a col·lecció, perquè, contràriament, el grau d'inèrcia seria excels. A més a més, si el treball no s'ha dirigit cap aquí, cap on ha anat? No s'hauran dedicat només a muntar l'exposició i anomenar difusió social al que és una simple inauguració!



4.Més interrogants que certeses. Me complauria enllestir aquest text sobre el que sé i no sobre el que desconec, o no sé interpretar. Una de les estranyeses (si fos només una!) concerneix al pas, per decret, de la gestió del fons pictòric d'un departament (Modernització i Funció Pública) a un altre (Cultura, Patrimoni i Esports). I això en data recent i amb una excusa política: "incrementar l'eficiència, l'eficàcia i la celeritat en la gestió dels fons pictòric del Consell" (BOIB número 43, de 7 d'abril de 2018).

Un altre exemple ateny al canvi d'ubicació d'obres pictòriques: de l'edifici de l'antiga diputació al de La Misericòrdia. Sens dubte s'haurà procedit amb totes les garanties exigides en la declaració de Bé d'Interès Cultural (2013) del primer dels immobles; si bé la declaració només vinculà els béns consubstancials a la seva construcció, establí determinades directius per la resta de béns, entre d'ells per les pintures, inamovibles sense el preceptiu informe de la persona responsable del fons.

Per cloure provisionalment la relació de les sorpreses, és descoratjador no localitzar en tot l'assumpte cap membre del personal especialitzat en Història de l'Art que fa temps treballa al Consell de Mallorca, i que ho fa precisament en el camp de les manifestacions artístiques propietat de la institució. Què ha succeït? més enllà del menyspreu a la meritocràcia, de la ignorància, de... què és el què ha succeït?



5.Possibilitat de replantejament. És una possibilitat sempre oberta. El museu no es pot escindir del patrimoni, de l'urbanisme ni del territori. El Consell, que té el gruix de competències patrimonials, abans d'actuar marjada per marjada convindria que fes un mapa de tota la superfície. En dos anys, assumirà la gestió del Museu de Mallorca, darrerament objecte d'atenció per part de la conselleria de Cultura, i li caldrà esmenar l'irrisori fons de XIX i XX d'aquest darrer. Etcètera, etcètera.

* Doctora en Història de l'Art