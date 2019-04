¡Ilumínalo de azul, ahora y siempre!

Apreciada Maribel:

El día 2 de abril es el Día Internacional del Autismo, nuestro día azul, como bien sabes. Voy a echar de menos, como no, tus dulces y suaves palabras en la plaza de Cort, frente al Ayuntamiento, delante de la fachada principal de la Catedral o ante la bella y sugerente escultura de Nuredduna en el Paseo Marítimo... Tantas y tantas ocasiones en las que hemos iluminado de azul nuestro patrimonio para recordar a Mallorca y al mundo entero que el Autismo existe y que golpea con dureza a muchos niños y familias, que no da tregua ni descanso. Pero ahí estabas tú y tus incondicionales "Gasparinas" para aportar ese grano de arena que es el conocimiento, la comprensión, la necesidad de inclusión de esos seres tan especiales en nuestro entramado social, tan a menudo opaco a todo lo que no sea productividad y beneficio a corto plazo, atención a la discapacidad incluida.

Todas esas cosas pensaba -y más- hoy de vuelta a casa en el tren, justo cuando éste pasaba delante de la Feria del Ram. De repente me ha llamado la atención la Noria, enorme, redonda, luminosa, azul, recortándose sobre el cielo del Polígono Industrial, dando vueltas sin cesar. He imaginado que tú y la buena gente de Gaspar Hauser, que me consta que la había, estabais ahí reunida, esperando para subir a la Noria Azul, departiendo amigablemente y constatando con irreprimible alegría que todo lo que ha pasado últimamente no ha sido más que una pesadilla, un sueño desagradable, el fruto de una mala (di)gestión producida por una serie de circunstancias seguramente evitables, incluyendo el papel de una Administración que dudo haya estado a la altura de las circunstancias. "Se veía venir", me dicen algunos colegas cuando hablan del tema. Ya sabes, profetas los hay en todas partes... Pero yo me resisto a creer que 40 años de dedicación plena al Autismo se puedan tirar por la borda de un plumazo, así, alegremente, como quien cierra un negocio o cuelga un letrero tan frío como aséptico: "Cerrado por traspaso". Todo ello sin tener en cuenta las historias que se encierran detrás de esas puertas, las horas de trabajo, el esfuerzo invertido para obtener una sonrisa de esos niños/ángeles que son las personas con TEA.

Sé que no vas a tirar la toalla. Sé que, tarde o temprano, el Azul volverá a ser el color de tus días, de nuestros días. Sé que, en Madrid, los amigos del Autismo y las personas más allegadas al maestro Angel Rivière te brindaron un cálido y merecido homenaje. Sé que todo ello, el dolor, la tristeza, pero también las emociones, los reconocimientos, lo estás viviendo en silencio, en anónimo y voluntario exilio del mundo y sus intrigas. Hoy solo quería recordar a Mallorca, al mundo entero, que el Azul existe. Que, a pesar de todo, ha sido y continúa siendo el color de muchas esperanzas y anhelos; el color de muchas familias y profesionales que trabajan día a día para mejorar la calidad de vida de los niños con Autismo. De tus niños, como a ti te gustaba llamarles, como si fueran tu verdadera y auténtica familia.

Esta noche, antes de acostarme, yo también me voy a montar en la Noria Azul, quiero que lo sepas. Y conmigo muchas personas que han creído en ti, en tu entusiasmo y entrega encomiables hacia la causa del Autismo. Daremos vueltas y más vueltas juntos, tantas como sean necesarias, hasta acariciar esas estrellas que han iluminado nuestros sueños y que volverán a hacerlo con más intensidad que nunca. De hecho tú y yo sabemos que la distancia que nos separa de ellas se corresponde, milla arriba milla abajo, con el alcance de su sonrisa.

Un abrazo Maribel, cuídate mucho.