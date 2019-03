Un altre món és possible, i des de Palma el volem construir

Els joves d'arreu del món estan liderant mobilitzacions per a reclamar un canvi radical en les dinàmiques globals, que estan destruint el planeta davant la passivitat dels líders mundials. La situació actual és extremadament crítica. O actuam ara o ja no hi haurà marxa enrere. Malauradament, no tenim un planeta B.

Tant les evidències de l'emergència ambiental que patim, com les mobilitzacions socials que mostren l'alta sensibilitat social existent, ens assenyalen el camí a transitar: cal capgirar l'actual model econòmic i polític per tal de construir-ne un de més sostenible ambientalment i més just socialment, per arribar al que algunes anomenam la transició ecològica justa o ecofeminisme.

Per estar a l'alçada del context de crisi que vivim cal que les polítiques ambientals siguin valentes. En aquest sentit hem de recordar que Palma i Balears som avui un referent internacional en matèria ambiental, amb mesures com la Llei de Residus, que prohibeix els plàstics d'un sol ús, o la Llei de Canvi Climàtic, que limitarà els cotxes dièsel. Malgrat tot, encara ens queda molt per fer.

Totes les iniciatives ambientals que treballarem des de MÉS la propera legislatura estan impregnades de quatre idees foça: la lluita contra el canvi climàtic, la defensa de la sostenibilitat mediambiental, l'impuls del decreixement i la garantia d'un futur habitable al planeta. Els objectius són tenir cura del medi ambient i millorar la qualitat de vida de la gent. I quins són els principals àmbits de treball que ens hem marcat per al proper mandat a Palma?



En primer lloc, defensarem el dret a la mobilitat, sostenible i democràtica. Avui a Palma tenim uns 900 vehicles per cada 1.000 habitants (Espanya en té 700). Aquest rècord és insostenible, les polítiques aplicades les darreres dècades han impulsat solucions individuals que no garanteixen drets, i que a més produeixen un col·lapse circulatori i altes dosis de contaminació ambiental i acústica. Per tant, és el moment de les solucions col·lectives. Impulsarem més i millor transport públic, amb la implantació d'un Trambús (tramvia amb rodes a través d'un carril segregat) que connectarà el centre amb s'Arenal i l'aeroport. També implantarem una tarifa gratuïta a l'EMT fins als 18 anys i una tarifa jove dels 18 als 30 anys i potenciarem l'ús de la bicicleta amb una tarifa jove per al BiciPalma. Cal eliminar la tirania del cotxe que pateix la nostra ciutat.

Paral·lelament, pacificarem el trànsit i crearem més espais a vianants, amb la finalitat de guanyar terreny per a la mobilitat sostenible. Per això farem nous eixos cívics des de Nuredduna fins al Rafal, des de Blanquerna fins al Secar de la Real i recuperarem la iniciativa del Parc de les Vies, especialment el tram des de Son Fortesa fins a Son Fuster (súper illes). Una ciutat saludable és aquella on els veïnats es poden desplaçar a peu sense cap problema.



En segon lloc, necessitam més energies verdes per a lluitar contra el canvi climàtic. L'ajuntament serà el motor i l'exemple del canvi del model energètic. Promourem les energies renovables entre la població, eliminant la taxa d'obres per a les instal·lacions d'autoconsum. Alhora, desenvoluparem una comercialitzadora municipal d'energia verda, que ens servirà per a produir energia neta i per a luitar contra la pobresa energètica. Crearem un model més econòmic, renovable, democràtic, d'autoconsum, transparent i eficient. Pensam que una iniciativa d'aquest tipus, que ja ha estat impulsada per altres ciutats del món, només presenta avantatges i que el nostre Medi Ambient i la nostra salut se'n beneficiaran.



En tercer lloc, avançarem cap una nova cultura de l'aigua. L'aigua potable és un bé escàs i bàsic. Seguirem millorant la qualitat i el gust de l'aigua del grifó perquè la ciutadania en pugui beure sense aprensions. Si reduïm el consum de l'aigua embotellada hi sortim guanyant tots, en preu i en reducció d'envasos que contaminen el nostre entorn. Així mateix, millorarem la depuració de les aigües residuals amb la finalitat d'aconseguir zero abocaments a la mar i de fer servir l'aigua depurada per a recuperar els aqüífers i per a tancar el cicle de l'aigua. Les nostres platges tornaran a ser netes i aptes per al bany els 365 dies de l'any.



En quart lloc, garantirem el benestar animal a l'entorn urbà. Una societat madura s'avalua per la manera en que tracta els animals. Cada dia hi ha més sensibilitat envers els altres éssers vius i és una manera de pensar que ens fa més civilitzats. És per això que continuarem fent polítiques públiques que garanteixin el benestar dels animals no humans amb els que convivim. Farem feina envers el sacrifici 0, cap al qual ja hem avançat molt aquesta legislatura; no ens conformam, però, amb el que hem aconseguit. Aprovarem la nova Ordenança de Benestar animal, que suposava millores importants per als animals de la nostra ciutat i aturada pels socis de govern sense cap explicació racional. Aconseguirem que els cans puguin pujar a totes les línies de bus. Així mateix, tenim l'assignatura pendent de les galeres. Des de MÉS per Palma som abolicionistes però ens hem trobat amb una situació més complicada de l'esperada, l'existència de llicències ja donades que n'impedeixen l'eliminació immediata. Seguirem treballant intensament per incrementar els controls, reduir les hores de treball i commutar sancions per dies de treball, entre d'altres. A més, tot i la sentència del Tribunal Constitucional que tira per terra la llei aprovada pel Parlament balear, continuarem lluitant per alliberar Palma de les corregudes de bous. Per a nosaltres, la tortura mai serà cultura!



Finalment, i en cinquè lloc, impulsarem una altra forma de turisme. La petjada ecològica d'aquest sector econòmic és avui enorme i és vital reduir-la i cercar un equilibri entre l'activitat econòmica i la qualitat de vida dels ciutadans. Per a reduir la contaminació i la massificació turístiques, cal marcar un màxim de tres creuers al dia (ara són sis) i prohibir el lloguer turístic a cases unifamiliars a barris com Son Espanyolet o Es Molinar. Aquestes són algunes de les mesures que propugnam. Però també en tenim d'altres: volem la cogestió d'AENA i dels ports i que es reinverteixin els beneficis econòmics d'aquestes infraestructures a l'entorn perquè es redueixin els impactes negatius de la seva activitat (renous, contaminacions...). En aquest sentit exigim que Palma sigui com la resta d'Europa i que l'aeroport tanqui el vespre. Només amb una regulació més estricta del turisme Palma tornarà a ser una ciutat amable per a la gent que hi viu.

Tenim molta feina a fer, i la podrem fer si totes i tots ens hi implicam. Volem una ciutat més verda, sostenible i estimada. I tu?

Candidata de Més per Palma