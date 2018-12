19 citas para 2019

El banquero Ernest Canut compró en 1869, siglo y medio atrás, la primera bicicleta de Mallorca. El entonces extravagante artefacto nos ha traído campeones del mundo como Guillem Timoner o Joan Llaneras y divisiones enteras de indígenas y extranjeros que abarrotan las carreteras de la isla. Ni uno solo de quienes vieron la bicicleta de Canut intuyó este futuro.

El 11 de enero se cumplirán 25 años de la quiebra de la promotora inmobiliaria PSV. La iniciativa de UGT para facilitar el acceso a la vivienda acabó en fiasco. Las promociones de Mallorca se concentraban en Calvià. La lección es zapatero a tus zapatos. Y también, el hombre es el único animal que tropieza dos veces con la misma piedra. Los ugetistas reincidieron en el error con un edificio en la calle Foners con idéntico resultado.

El 18 de febrero se cumple un siglo del saqueo de la plaza de abastos de Palma. Fue una revuelta contra la escasez de alimentos. En Mallorca no siempre se ataron los perros con longanizas. Los mallorquines emigraban a Francia, Sudamérica o Argelia. Unas nociones de historia deberían acabar con xenófobos y racistas. Todo confluye en la educación o su carencia.

El 15 de marzo de 1969 se supo que Los Valldemossa harían los coros a Salomé en el Festival de Eurovisión. Ganaron. Luego, la decadencia.

El 17 de marzo se cumplirá medio siglo del estreno en Palma de Al este de Java, película filmada en Mallorca con Maximilian Schell como protagonista. El trasfondo era la erupción del Krakatoa en 1883, comparable a 13.000 bombas atómicas. Hoy, su hijo, el Anak Krakatoa, sigue demostrando al hombre cuán diminuto es frente a la naturaleza.

El 24 de marzo hará 25 años que 10.000 manifestantes clamaron contra la incineradora de Son Reus. La historia del ecologismo mallorquín presenta tantas cicatrices como éxitos.

El Reino Unido abandonará el 29 de marzo la Unión Europea. Dios nos cogerá sin confesar, aunque estamos más que avisados.

El 24 de mayo se cumplirán cuatro siglos del asesinato del juez Jaume Joan Berga, el de què en som jo de la mort d'en Berga. Persiguió a los Canamunt y a los Canavall. Los poderosos le declararon odio eterno. En el siglo XVII ya se sacrificaba a los jueces valientes.

El 26 de mayo se celebrarán elecciones municipales, autonómicas y europeas. Las regionales convertirán en dogma la hipótesis que se cumple desde 1995: ningún Govern logra la reválida de los electores .

1 de junio de 1944: un incendio arrasa la Trapa. 27 de julio de 2013: un incendió arrasa La Trapa. No hi ha mal que no torn.

El 20 de junio de 1969 el Consejo de Ministros aprobó la construcción del embalse del Gorg Blau. El agua siempre será nuestro punto débil.

El 30 de junio de 1994 la Policía interviene Brokerval. En un cuarto de siglo hemos descubierto que a la hidra de la corrupción le crecen más cabezas de las que podíamos imaginar.

El 30 de julio se cumplirá una década del único atentado mortal de ETA en Mallorca y del último atentado mortal de ETA en España. Los guardias civiles Carlos Sáenz de Tejada y Diego Salvá siguen esperando justicia. Continúo preguntándome por qué la casa vasca de Mallorca no condenó el asesinato.

El 4 de agosto hará 50 años que se inauguró el poblado de Son Banya. Le llamaron Ingima, acrónimo de Integración Gitanos Mallorca. Siempre hemos sido buenos para el eufemismo.

Pep Pinya inaugura la Galería Pelaires un 19 de agosto de 1969. Asistió Robert Graves. Allí expusieron Picasso, Miró o Tàpies. La cultura puede salvarnos de nuestra mediocridad.

Karajan levanta el 3 de septiembre de 1969 la batuta que le entrega Marcos Ferragut. Nace el Auditorium. Nunca estaremos suficientemente agradecidos al creador de la iniciativa cultural privada más importante de España.

Llega el 9 de octubre. Un año de las inundaciones del Llevant. ¿Hemos olvidado a los trece muertos o hemos aprendido alguna lección?

El 7 de noviembre se cumplen 75 años de la autorización a la Editorial Moll para publicar el Aplec de Rondaies Mallorquines de Antoni Maria Alcover. Al franquismo no le preocupó el catalán mientras fuera folclórico.

Cualquier día: todo está escrito.