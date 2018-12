Sobre l'article 'Kim y Keko: Los verdaderos protagonistas de Còmic Nostrum' per Aina Ferrero-Horrach publicat al Diario de Mallorca el 5.11.2018



Des de l'AAVIB volem prendre posició davant unes afirmacions tan poc acertades pel que fa a la creació artística i el recorregut professional de la dona dins l'àmbit del còmic. Tot i que en el segle XX ha anat guanyant visibilitat una nova generació de dones artistes en diferents escenaris de l'art contemporani, les desigualtats entre dones i homes són encara del tot vigents.

Una de les problemàtiques és la manca de visibilitat. Pel que fa als espais culturals, seguim sent considerades ciutadanes de segona; comencem a tenir certa presència, però freqüentment fora dels llocs de poder i execució. Paguem els nostres impostos però no arribem a participar de la presa de decisions, fent que la història sigui transmesa sense nosaltres o al voltant de nosaltres (agafant només com a vàlides les veus dels homes i del sistema patriarcal). Són les mateixes autores de la mostra qui estan d'acord amb Aina Ferrero-Horrach en dues coses: que Keko i Kim han estat els vertaders protagonistes del Còmicnostrum i que la ubicació de la seva proposta va quedar relegada a un petit espai de transició entre les dues sales principals. Tot i així, sembla que la coherència discursiva de les cinc autores va aconseguir retenir l'atenció d'aquelles persones que van visitar l'exposició sense gaires expectatives. Tal vegada, el que no va quedar prou clar (tot i ser explicat al panell introductori), és que es tractava d'una publicació encara en gestació, estant només presents cinc de les tretze historietes que formaran l'antologia El Terror de las nenas.

No acabem d'entendre l'associació d'idees entre el títol de l'article i la conclusió del mateix. L'inici, ja ofensiu ("Kim y Keko: los verdaderos protagonistas del Còmicnostrum"), queda conclòs amb una reflexió sobre gènere, que passa per la vacuïtat d'opinar sobre els temes que tracten les artistes per acabar posant en judici la defensa d'una igualtat que encara no hem aconseguit. Desconeixem les dades que maneja la periodista però, a Espanya, les autores de còmic segueixen facturant de mitja un 40% menys a l'any que els seus col·legues masculins.

Deixant això de banda, el que fa sonar totes les alarmes és llegir la paraula "oportunisme". De qui? De les autores? No sembla ser prou convincent que el Còmicnostrum pugui interessar-se pel treball que, les cinc artistes, porten incubant des d'any enrere, fàcilment comprovable si es té la cura de revisar la seva trajectòria. Certament no són Kim ni Keko, però entre totes elles també sumen un bon grapat d'anys dedicats a la professió i un bon nombre de publicacions, premis i reconeixements. Tot això sempre treballant entorn dels temes que elles mateixes han volgut, com fan també els homes que participen a la mostra.

I aquí és on voldríem anar a parar, no només per recordar la obvietat que qualsevol artista pot prendre com a motiu de creació allò que consideri oportú. La nostra preocupació resideix en que articles com aquest donen continuïtat al fals mite que només la veu dels homes transmeten allò universal, mentre que les dones ens hauríem enquistat en problemàtiques com "la depilación" o el "ginecólogo", que, malenteses, semblarien afectar només al gènere femení.

Tot i que les autores habiten aquestes temàtiques, també parlen de la mort, dels límits de la moral, de les fites històriques i esportives, de la soledat o del retrat d'una societat canviant, per cert encara no igualitària. Per a la nostra associació, és important canviar les percepcions per moure la cultura i considerem alarmant que el públic general, rebi la idea que els homes són absolutament necessaris i que les dones són accidentals. O dit d'una altra forma, que les obres dels homes són per tothom i que les de les dones són, al cap i a la fi, coses de dones. No només perquè malmet un corpus de treball d'igual rellevància, sinó sobretot, perquè perjudica greument la normalització d'una visibilitat realment igualitària.



(*) Junta de l'AAVIB: Lluís Fuster Sastre, Laura Martínez Marquès, Alejandro Martín Torrado, Lola Nieto Vera, Aina Pla Planas, Laura Torres Bauza i Marina Planas Antich.