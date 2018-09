Guetos lingüísticos en Mallorca

El político y actor, perdón por la redundancia,ha asegurado esta semana en el Congreso que el castellano ha "desaparecido" de "zonas" de Balears, Cataluña, Comunidad Valenciana, País Vasco y Galicia.

Quizás tenga razón el diputado de Ciudadanos, antes de UPyD, si se refiere a zonas turísticas en las que resulta imposible entenderse con el camarero sin hablar inglés o alemán. Si alude al catalán opresor, no tiene ni pajolera idea de la situación de Mallorca. Aquí es posible vivir en castellano sin cambiar nunca de idioma –salvo en los guetos turísticos– y resulta inviable hacer lo mismo en catalán.

Ni en la Justicia ni en la sanidad ni en los comercios se detecta la exclusión que demagógicamente proclama el diputado Cantó. En estos y en otros muchos ámbitos, la lengua normal de comunicación es el castellano. El catalán es marginal.



Cantó defendía una propuesta para prohibir a las autonomías bilingües que exijan a los funcionarios el conocimiento del catalán, el euskera o el gallego. Ciudadanos es el adalid del derecho de los empleados públicos a trabajar en cualquier punto de España sin necesidad de aprender un segundo idioma. Nada dijo de que su iniciativa limita otro derecho, el de los ciudadanos a ser atendidos en su idioma nativo.

El domingo pasado, Diario de Mallorca publicaba una entrevista con Inés Arrimadas, líder del partido naranja en Cataluña y ganadora de los últimos comicios, aunque relegada por la mayoría parlamentaria independentista. Afirmaba sin tapujos que se puede "comparar a Balears ahora con Cataluña hace 15 años" y ver "similitudes con el discurso y la lengua". Quizás conozca a la perfección cómo era el Principado hace tres lustros. Sin embargo, su desconocimiento de la realidad balear es patente.

Ni sociológicamente ni demográficamente la situación es parecida a la catalana de 2003. Balears continúa recibiendo aún hoy un alud de inmigrantes. La mayoría de ellos son castellanoparlantes o, incluso, hablan idiomas no oficiales en las islas. La lengua catalana no es dominante. Más bien lo contrario.

Otra vez la demagogia. Los lemas al margen de la realidad, con el único objetivo de lograr votos fuera de Cataluña. Ya lo hizo el PP con su campaña contra el Estatut y creó una generación de independentistas donde había autonomistas.

El nuevo líder del Partido Popular, Pablo Casado, aseguró en el programa de Carlos Alsina en Onda Cero que el mimetismo de Francina Armengol "con el nacionalismo catalán es espectacular y, si no se corrige, si se siguen cometiendo los mismos errores, vamos a llegar al mismo sitio". Alertaba al mismo tiempo sobre el "pancatalanismo". Paradójicamente, esta misma semana el PSOE balear ha votado en contra de una resolución del Parlament que denunciaba la existencia de presos políticos en España. Sí se aprobó una resolución contra la aplicación del artículo 155... porque una diputada popular se equivocó al votar.



Algunos ven en la lengua y la cultura un riesgo de secesión. Otros las valoramos como una riqueza del país. Queremos vivir con menos fronteras, pero amando la lengua de Ramon Llull y Joan Alcover. Rechazamos que se relegue al rincón del hogar como hizo el franquismo. No queremos elegir entre los independentistas que sienten tirria ante todo lo que suene a español y los españolistas de la nueva hornada, que asimilan el idioma catalán con separatismo. Permítannos vivir cómodamente con dos lenguas y dos culturas. No nos obliguen a elegir. No se alineen con los extremistas. Ni unos ni otros.