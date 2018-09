En la educación, más que la acumulación de información, lo importante es aprender a vivir. La educacion holistica se centra en el arte de vivir, activa el nivel más elevado del cuerpo que piensa que es la sabiduría y del cuerpo que siente que es el amor, introduciendo una nueva ética en la que la escuela es la vida y los protagonistas son los niños, los padres y los profesores. Una educación que integra, además de la cabeza, el corazón y las manos, desarrollando la capacidad de pensar, de sentir y de hacer y que conecta e interrelaciona la materia con el espíritu, la ciencia con la conciencia y la ecología con el economía.



El corazón tiene que ver con el mundo interior. Saber quién soy o la forma de gestionar nuestros sentimientos es tan importante como la lengua catalana o castellana, las matemáticas, la historia o la ciencia. Lo sabemos todo sobre Ramon Llull, Cervantes, Descartes y Darwin pero no sabemos respetarnos los unos a los otros, no sabemos ser compasivos con los que sufren enfermedades o desgracias, no sabemos cómo estar agradecidos por los regalos que nos da la vida y que recibimos todos los días y no sabemos cuidar la tierra, los animales, los bosques y las personas.

El corazón es la puerta a la conciencia, el conocimiento más profundo de la realidad, la esencia de nuestra verdadera naturaleza, la última fuente de nuestra identidad. La conciencia no es una pieza más del rompecabezas educativo, no es una parte más a incorporar, es la base y el fin de todo el proceso educativo. Es la esencia de lo que somos y la principal característica de la educación holística.



Lo mismo sucede con las manos. En la mayoría de los casos, nuestro sistema educativo priva a nuestros hijos e hijas de las habilidades manuales. Los colegios y las universidades producen alumnos sin capacidad para usar sus manos. Ignoran algo fundamental: la imaginación coordinada con las manos puede transformar la materia.

Nuestros hijos no saben cómo construir una casa, cómo cocinar, cómo cuidar un huerto, cómo hacerse ropa, cómo construir o reparar una silla. Aprender a leer, escribir y aritmética es estupendo, pero ahí no acaba la historia.

La educación es descubrir lo que somos para llegar a Ser, a conocer nuestro verdadero "yo". Primero somos, luego hacemos. No es una revolución muy difícil, solo tenemos que cambiar el corazón y estaremos yendo hacia el bienestar de las personas, de las comunidades y del planeta Tierra.

Aquí en las islas esta revolución pacifica en la transformación de la educación ya es una realidad gracias a familias valientes, maestros valientes, politicos valientes y personas valientes.

* Fundació Educació per la Vida / Moviment Pocapoc