La Nit de l´Art, nous repter per a un projecte consolidar

Després de la Nit de l´Art 2018 voldria compartir amb tots vosaltres unes reflexions i, sobretot, agrair l´esforç de tots els qui l´han feta possible: galeries i artistes, institucions i entitats privades col·laboradores, i els ciutadans que hi han participat activament omplint els espais i els carrers del centre de Palma i han compartit així una experiència singular.

És també, ara, el moment de fer-ne una valoració perquè, sens dubte, l´edició d´enguany ha estat una de les millors quant a qualitat i diversitat de les propostes i participació ciutadana, però sempre hi ha aspectes que es poden millorar.

Abans, com ja he dit, deixau-me dedicar unes paraules d´agraïment a les persones que impulsaren la Nit de l´Art ara fa més de vint anys, des de galeries que foren un referent i que ompliren un buit quan les institucions públiques no hi eren. La Palma d´avui és la continuïtat d´un passat i és just fer-ne memòria. Ferran Cano, Joan Guaita, Joan Oliver Maneu i Pep Pinya han estat i són un referent en el món de les galeries d´art. El seu ull artístic, l´acompanyament que feren als nostres artistes, l´esforç per a presentar exposicions dels artistes internacionals més rellevants del moment i la participació a fires internacionals contribuïren a situar Palma en el difícil i complex món de les arts visuals.

Avui en dia les galeries continuen sent espais culturals de referència a Palma, oberts a la ciutadania, d´entrada lliure i gratuïta. No escatimen esforços per a fer de la Nit de l´Art un esdeveniment artístic de referència i les exposicions que ens han presentat ofereixen propostes interessants de la creació contemporània, amb una presència equilibrada d´exposicions individuals presentades per artistes d´aquí com Julià Panadès a la Galeria Fran Reus, Susy Gómez a la Galeria Horrach Moyà o Miquel Mesquida a Aba Art, i d´artistes convidats a mostrar els seus treballs a Palma, com José Luis Puche a Xavier Fiol, Grip Face a Pep Llabrés, Ángela Bonadies a Addaya Palma, i Carla Arocha i Stéphane Schraenen a Maior. Seguint aquest itinerari artístic –i només a tall d´exemple, perquè el programa és molt extens– trobam les exposicions col·lectives que posen en relació els treballs d´artistes d´aquí i de fora a la Galeria Horrach Moyà i a la Galeria 6A, i l´exposició col·lectiva de Pelaires que reuneix obra d´artistes molt representatius del panorama internacional, entre els quals voldria esmentar els joves premiats Rafa Munárriz i Carlos Irijalba. Es tracta d´exposicions que no només tenen la finalitat de vendre obra sinó que, a més, volen ser un mostrador de la creació actual.

Des de l´ajuntament de Palma ens hem compromès més que mai en el projecte i hi hem volgut fer el paper d´acompanyar i facilitar, que crec que és el que correspon a la institució. La Nit de l´Art és una iniciativa de les galeries que s´ha convertit en un projecte de ciutat i, exercint la nostra responsabilitat, ens hem assegut amb les altres institucions i galeries per a treballar-hi conjuntament i cercar la implicació del sector turístic en l´activitat cultural, perquè la cultura ofereix un valor afegit als visitants de la ciutat.

En aquest procés d´acompanyament també hem de tenir cura de les programacions dels centres públics. Per això vull esmentar els projectes que podreu trobar al Casal Solleric: Mònica Fuster, Mateo Maté, Nauzet Mayor i l´exposició comissariada per Pau Waelder en són un bon exemple. A més, disposar del nou espai de Can Balaguer ha fet possible incorporar les propostes de Carles Congost i Josep Xortó, i Joan Miquel Oliver i Albert Pinya, comissariades per Tolo Cañellas. D´altra banda, el Museu Es Baluard uneix a la visita a la col·lecció altres projectes temporals com Ells i nosaltres, que reflexiona sobre la relació dels animals i les persones a través de l´art.

Treballam per una Palma creativa, en la qual la cultura és clau per a mantenir la identitat i la cohesió social, i generar un nou model econòmic. Al llarg d´aquests tres darrers anys s´han consolidat propostes com l´Atlàntida Film Fest i la Fira B de música i arts escèniques, i això ha provocat que per primera vegada se´n duguin a terme de noves, com el Festival The Landing el passat cap de setmana, a l´antiga presó. Són propostes que ofereixen cinema, música i arts escèniques de primer nivell, amb un elevat interès per al públic local i que contribueixen a la projecció internacional.

En aquest model de ciutat creativa no hem d´oblidar que l´artista necessita espais i ajudes per a crear, difondre i vendre la seva obra. L´ajuntament vol ser al seu costat i ens hem d´esforçar perquè les ajudes arribin a la creació. Els nous equipaments culturals que hem projectat se centren precisament en aquesta primera fase del procés artístic: Can Ribes serà un espai per a la creació i la formació en les arts del circ, sense oblidar la seva capacitat d´incloure altres disciplines artístiques; l´antiga presó ha de ser el veritable centre de creació contemporània de Palma, i els museus i els centres d´art han de contribuir a difondre l´art i les galeries, a vendre´l.

La Nit de l´Art ha aconseguit l´acceptació de la ciutadania, com ho demostren els milers de persones de Palma i de Mallorca que passejaren pel centre aquest passat dissabte. És un esdeveniment consolidat però té per davant nous reptes, entre els quals voldria destacar els següents: potenciar la seva vocació internacional millorant-ne la difusió i incentivant la presència destacada de crítics i periodistes especialitzats perquè aquest esdeveniment sigui un referent en el calendari artístic internacional –la qual cosa beneficiarà els artistes–; promoure més la seva vessant de debat i intercanvi, prestant una especial atenció als programes de convidats de curadors, galeristes i responsables de centres d´art; facilitar espais públics a d´altres col·lectius artístics que també hi volen ser aquest vespre, i, finalment, impulsar els programes de mediació per a implicar-hi la ciutadania.

Dissabte passat milers de ciutadans passejaren per Palma, però no ens han d´enlluernar unes xifres que no poden ser l´únic criteri per a valorar l´interès i qualitat d´aquest esdeveniment. La Nit de l´Art és una festa social i artística, una excusa per a visitar i compartir les exposicions, per a atreure nous visitants que hem de ser capaços de mantenir engrescats al llarg dels pròxims mesos: els centres i les galeries d´art estan oberts de cap a cap d´any i no tenen sentit sense públic.