Empieza una larga campaña electoral

El debate de política general del Govern se desarrolló según lo previsto. El último curso de la legislatura anuncia el comienzo de una larga precampaña electoral de cara a las próximas autonómicas de mayo de 2019. Los partidos toman posiciones y afilan sus respectivas aristas: por un lado, Francina Armengol se presenta como vértice de una renovada alianza de partidos de izquierda y nacionalistas; por otro, más fragmentado a día de hoy, apunta la posibilidad de una eventual coalición de formaciones de centro-derecha y regionalistas. Después de tres años en el Consolat de Mar, hay que reconocerle a la presidenta Armengol su habilidad para diluir las diferencias internas en el seno del Pacto. La experiencia malograda de los dos ejecutivos de Francesc Antich le ha servido de lección para cohesionar los distintos partidos del Govern, a pesar de las inevitables crisis internas –la exigencia del catalán en Sanidad o la dimisión forzada del vicepresidente Biel Barceló– que se han vivido a lo largo de estos años. La líder socialista sabe que cualquier proyecto de futuro para la izquierda balear pasa por ella en este momento y también lo saben sus aliados. El suyo fue un discurso pensado en clave electoral, con escasa autocrítica e integrador con Més y Podemos. Algunos datos –favorables gracias a la coyuntura económica– avalan su triunfalismo: a lo largo de esta legislatura, se ha consolidado la recuperación, se han restablecido derechos sociales y se han saneado en gran medida las arcas autonómicas. Su alocución ofreció algunos guiños indudables al electorado, como el anuncio de la próxima gratuidad del aparcamiento de Son Espases, una rebaja impositiva para la compra de la primera vivienda –por debajo de 200.000 euros– o la eliminación del copago farmacéutico para los pensionistas. Son medidas importantes que no inciden, sin embargo, en las cuestiones clave de nuestro archipiélago: de la imprescindible apuesta por el I+D al estado de la educación, de la situación general de las infraestructuras a la protección del territorio, con la polémica abierta estos días en el Consell en torno a las carreteras. Quizás no era el momento adecuado para plantear tales temas, a pesar de su importancia, pues la autocrítica no alienta las expectativas electorales. En este sentido, sus socios de Més y Podemos optaron también por ofrecer réplicas suaves que retrasarán a la primavera de 2019 la acentuación de un perfil propio y diferenciado.

El discurso triunfalista de Armengol fue respondido duramente por el líder de la oposición, Biel Company, que sigue de todos modos sin encontrar un registro convincente. La falta de un proyecto alternativo nítido para las islas responde seguramente tanto a la debilidad del Partido Popular en Balears tras la época Bauzá, como a su crisis todavía no resuelta a nivel nacional. A ambos lados del PP se sitúan dos formaciones –Cs y El Pi– que acotan su espacio electoral con precisión: Ciudadanos por la vía más jacobina y los de Font por la senda regionalista. Ambos partidos ofrecieron réplicas pensando en su electorado, aunque de nuevo sin proponer una visión de conjunto. Al igual que sucede en el territorio de la izquierda, la disputa por ocupar el espacio de centro derecha va a ser feroz.

Una vez concluido, resulta difícil no pensar que este debate de política general del Govern ha servido sobre todo para dar inicio a una larga campaña electoral. Quedan muchas incógnitas por despejar, algunas tan importantes como el nombre de algunos de los candidatos a la alcaldía de Palma o la letra concreta del nuevo REB, cuyo acuerdo –en palabras de Armengol– debería cerrarse en noviembre. De fondo, la política nacional lógicamente sigue influyendo sobre la autonómica y las dinámicas que sigan los distintos partidos con presencia estatal tendrán sus efectos en mayo. Se avecinan meses sin duda intensos.