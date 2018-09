Matías Vallés: Diez razones para desconfiar de Francina Armengol

La presidenta del Govern dio la espalda a Balears durante más de una hora de mensaje navideño adelantado a septiembre, en aplicación de la desestacionalización que presume de haber implantado. En Balears ya es Navidad todo el año gracias a un Pacto de Progreso que no progresista, otra palabra prohibida. El discurso triunfalista plantea más dudas que certezas. Aquí van solamente las diez principales razones para desconfiar de Francina Armengol

1. La "izquierda" ha desaparecido del discurso, salvo que fuera mencionada en uno de los numerosos momentos de somnolencia. El "progreso" reemplaza al desaparecido "progresismo", que se filtró por error en una sola ocasión provocando una mueca de Armengol. La economía es una "fábrica de oportunidades". En su debut como presidenta de la Federación Hotelera, se felicita de la "rentabilidad de las empresas hoteleras", porque "su éxito es el futuro de todos", se congratula de "su esfuerzo" y de los "2,8 millones de turistas de julio, la mejor cifra". A un paso de Solchaga con su "Balears es el sitio del mundo donde más rápido te puedes enriquecer".

2. Una comunidad fecalmente "sostenible". Armengol promete cambios aplazados a 2025, mientras autoriza urbanizaciones sin red de alcantarillado en la Mallorca fecal, ni una mención al escándalo del verano. A cambio, incurre en el folklorismo de ensalzar sectores minúsculos, o de felicitarse de unos centenares de viviendas públicas en una comunidad inaccesible para la mitad de su población.

3. La mejor educación en barracones del mundo. El canto a "la educación es la clave" no menciona los barracones o contenedores o aulas prefabricadas. Todo se solucionará en "las décadas que vendrán", no se sabía que pensaba quedarse tanto tiempo. "No podemos tener miedo al futuro". En efecto, no podemos esperar, hay que concentrar los miedos en un Govern actual desligado de la realidad circundante.

4. Habló más de los empresarios que de los trabajadores. En su estreno como copresidenta de la Caeb, Armengol se refirió en más ocasiones a los empresarios que a los trabajadores, y siempre en este orden jerárquico. Ningún presidente de derechas se hubiera atrevido al derroche de elogios sobre la "visión y talento de nuestros empresarios y trabajadores", porque "nuestros empresarios vieron hace tiempo" y así sucesivamente. Los salarios turísticos no han subido por méritos de los trabajadores, sino por una concesión de los hoteleros, lo cual exige "una sociedad generosa con sus emprendedores". Todo ello rematado por el cinismo de "¿queremos volver a la ley del más fuerte?", porque la coherencia no es la norma de este discurso del capital. Nada nuevo, el espejismo de seducir a quienes realmente mandan ya hundió dos Pactos de Progreso. La presidenta fracasará en su intento de convertirse en Bono o Rodríguez Ibarra.

5. No sabemos dónde ha pasado el verano la presidenta. La invocación en más de una docena de ocasiones a una comunidad "amable" omite la saturación que ha conducido a la turismofobia. Desde sus residencias privadas, la presidenta acobardada fue más empalagosa que el Jaume Matas a quien copió los latiguillos de "entre todos" y "juntos". También prolongará el Metro del president encarcelado, el subterráneo más injustificado del planeta por su escaso uso. El desprecio de Armengol a la asfixia de la vivienda demuestra que no vive de alquiler, su indiferencia a unas islas que ha transformado en una "fábrica" la coloca más lejos de Mallorca que Valtonyc. Solo empeora cuando cita a autores que no lograría situar en un mapa, empezando por Aristóteles.

6. Se presentó en 2015 como "feminista de izquierdas", ya no. Su discurso de ayer le encaja a una ama de casa de derechas. Aparte del paternalismo de "no dejar a nadie atrás", un estribillo muy abusado por Rajoy, presume de "progreso social" en la región más cara de Europa, donde los nativos son desalojados masivamente por extranjeros que pueden pagar los precios astronómicos de vivienda y jardinería. Hoy se conforma con "una sociedad más feminista". Atentos a la relativización, ¿más feminista que Arabia Saudí? Tan feminista que Lucia Patrascu pasó del cuartel de la Guardia Civil al apuñalamiento por parte de su marido, sin que el Govern haya emprendido una sola iniciativa al respecto.

7. Ha desaprovechado la primera legislatura sin oposición. Anunció que "han pasado tres años", perdidos sin nadie enfrente. La mejor prueba son las dimisiones de un vicepresidente y de dos conselleras de Cultura, sin intervención alguna de la derecha. Armengol cedió incluso al PP la gloria del 75 por ciento de descuento, o promovió el REB como "un proyecto de todos", o felicitó ecuménica al PP con el que ha pasado a compartir los objetivos desde la derecha universal. Muy inteligentes por una vez los populares, al evitar la algarabía ante las provocaciones de Armengol, para que quedaran todavía más desangelados los tibios aplausos de la izquierda. Perdón, de los partidos que apoyan al Govern neoconservador.

8. Las falsas promesas de anteriores discursos, tales que la reconversión fabulada de Son Dureta en la que no se ha avanzado y que se ha quedado en un oscuro "dotar a nuestros hospitales emblemáticos de un nuevo uso". Equivale al teatro de la Ópera de Matas, pero sin arquitecto millonario de momento. Armengol promete lo que no ha cumplido. En sí mismas, las listas de espera impugnan a este Govern, que ha trabajado a favor de las clínicas privadas y de la educación concertada con mayor entusiasmo que el PP. ¿Por qué no hay neurocirugía pública en Eivissa? No olvidó la faceta limosnera del "hoy les quiero anunciar", en propuestas como la eliminación del copago que escapan a sus designios.

9. Ha anulado a sus socios con el monolitismo del PSOE. Armengol no ha derribado sa Feixina, pero ha levantado un monumento al Govern conformista y socialista, con Més y Podemos reducidos a acólitos pese a que sumados le desbordan en escaños. No los necesita, reparte las migajas condescendientes de "sin ellos nada de esto hubiera sido posible". Es difícil encontrar un elogio más miserable. Ni una mención a la extinción del vicepresidente Biel Barceló, ante los aplausos bovinos de lo poco que queda de Podemos, los antisistema domesticados. La presidenta ha impuesto la ficción de que Més y Podemos necesitan al PSOE, cuando ocurre justo lo contrario. Una variación infinitesimal en el voto de la izquierda, a la que ahora escupe, y la presidenta se queda fuera del Consolat.

10. Ha clausurado la Oficina Anticorrupción. La casualidad quería que el mismo día se debatiera asimismo la Oficina Antifraude, que el PSOE ha dinamitado y que ni siquiera ha servido para detectar un máster falso. La cadena de renuncias no evitó que Armengol inflara su discurso con un pletórico "lo mejor está por venir". No podemos esperar.