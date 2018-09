El turismo se mantiene y el gasto crece

Los datos hechos públicos esta semana por el Instituto Nacional de Estadística sobre turistas extranjeros en España permiten diferentes lecturas en el caso de Balears. El dato más reciente, el número de visitantes en julio, se sitúa en 2.431.315 personas, lo que supone una caída de 2,2% respecto al mismo periodo de 2017, el primer descenso que se registra en este mes en ocho años. Sin embargo, la Estadística de Movimientos Turísticos en Fronteras desvela también que, desde enero, la cifra de visitantes prácticamente se mantiene, con una ligera caída del 0,4%, en los 7,8 millones de turistas. Es previsible que los datos de agosto confirmen o acentúen las tendencias apuntadas en julio.



A falta de despedir el verano, un primer análisis obliga a ponderar ambos datos para hacer balance. Es cierto que el archipiélago concentra su atractivo turístico en los meses centrales de julio y agosto, inevitablemente, pero ello no puede significar un crecimiento sin fin, como el que se venía produciendo desde 2010, y que había llevado a las islas a soportar una presión humana superior a los dos millones de personas en un solo día, lo que representa un techo difícilmente soportable en términos de sostenibilidad. La caída, por tanto, en dos puntos, inferior a otros destinos españoles como Cataluña o Canarias, no debe interpretarse necesariamente de forma negativa, aunque tampoco puede subestimarse. Más bien cabe pensar que Balears devuelve parte de los turistas prestados por destinos como Egipto, Turquía y Túnez, algo que era más que previsible. Lo importante es que las islas sean capaces de mantener su atractivo turístico y sigan siendo competitivas con respecto a otros destinos competidores, no tanto por un precio bajo, sino por la calidad y variedad de nuestra oferta y de las experiencias que cada isla puede ofrecer a sus visitantes. En ese objetivo hay que situar las inversiones hoteleras de estos últimos años (1.700 millones desde 2012). No hay que ceder, por tanto, a las presiones de los mayoristas para rebajar los precios. Es cierto que los destinos emergentes del mediterráneo oriental tratan de resituarse en el mercado a base de ofertas muy económicas, pero Balears aporta un plus de calidad que marca la diferencia. Quizá sea ilusorio pensar que el futuro turístico de estas islas pasará por desterrar a todos los visitantes de borrachera y balconing, pero hay que activar todos los mecanismos necesarios para ponerles coto y el precio en una herramienta esencial para este fin.

Contener el crecimiento en los meses punta de la temporada, cuando nuestras islas están ya a rebosar, pero empatar en el cómputo anual apunta además hacia otro objetivo interesante: la desestacionalización. El reparto del flujo de visitantes en meses de menor afluencia es una buena noticia, desde el punto de vista empresarial y laboral.

Es obligado completar los datos de entrada de visitantes con el valor que aportan. Así, es destacable que el gasto turístico haya crecido un 0,6% hasta julio (8.161 millones de euros) y que agosto se cierre con una cifra histórica de afiliaciones a la seguridad social (576.000 personas). Si a ello le añadimos las perspectivas de aumento salarial de los trabajadores de hostelería (un 17% de subida en cuatro años), la conclusión es que el principal motor económico de Balears sigue gozando de buena salud en sus principales indicadores.

El modelo presenta amenazas y problemas sin resolver, para conjugar las limitaciones territoriales y de recursos con un parque automovilístico excesivo, un consumo energético al alza y una excesiva dependencia de combustibles contaminantes, por citar solo algunos problemas. El cierre de playas en Palma en pleno verano por la falta de capacidad de la planta depuradora para asumir el caudal es un claro síntoma de que faltan inversiones en infraestructuras para que este modelo funcione, sin descuidar la necesidad de limitar la demanda de recursos naturales.



Otro factor determinante para analizar la coyuntura turística son los nuevos formatos de viajes que han irrumpido y han revolucionado el mercado. Las plataformas que operan por internet, como Airbnb o Booking, para el alquiler vacacional, han hecho tambalear la industria clásica y han afectado de forma especial a las ciudades turísticas, como Palma o Eivissa, disparando los precios de arrendamiento hasta límites inaceptables, obligando a la administración a regular un sector sin reglas ni límites.

Los actores turísticos, desde el ámbito público y privado, deben valorar las cifras de este verano con responsabilidad para que puedan mantenerse en el futuro, adaptándose a las nuevas demandas del mercado y preservando las excelencias de una marcas (Mallorca, Menorca, Ibiza y Formentera) cuya fortaleza debe preservarse.