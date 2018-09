Reparar el passat: els gests importen

El poetas'avergonyí del seu país quan arribà al Partenó d'Atenes i contemplà que els famosos frisos no eren allà on s'havien instal·lat inicialment feia més de dos mil anys. En canvi, Lord Elgin anys abans segurament es va sentir molt orgullós per haver portat aquests marbres al Museu Britànic. No és difícil entendre per què a Londres es coneixen encara avui com els Elgin Marbles. Grècia, per la seva banda, encara reclama el retorn d'aquestes peces, en realitat no són més que un espoli. Aquesta història s'esdevé entre dos països molt singulars: Grècia, la mare de la democràcia antiga, i Anglaterra, de la democràcia moderna. Aquest fet demostra també que la democràcia s'ha d'anar construint a poc a poc, essent cada vegada més respectuosos amb els altres.

Massa vegades a la història hi ha hagut vencedors i vençuts i l'espoli n'ha estat una constant. Sense ser una excepció, els ciutadans de Palma també ens trobam entre la tristesa de Lord Byron i l'eufòria de Lord Elgin. No obstant, hem de tenir en compte que aquesta decisió avui ja no la podem prendre amb els valors democràtics del segle XIX ni del XX, sinó amb els que anam construint entre tots en el XXI. Aquests valors seran molt difícils d'aconseguir, però en canvi molt fàcils de perdre. Aquesta lliçó de rabiosa actualitat ens recorda que totes i tots els hem de treballar per a, com reivindica l'artista Guillem Portell, " make democracy great again!".



Per això, haurem d'intentar respectar el que significa Maceo i la seva cadira per al poble cubà i empatitzar amb ell; però també, a l'Estat, li haurem de demanar que empatitzi amb Mallorca i entendre el que significa la cimera del rei Martí i les seves armes mítiques, com les anomena en la seva obra Antoni Ignasi Alomar. Aquestes es troben avui en dia a la Reial Armeria, sense aparèixer a les guies del museu ni esmentar la relació que tenen amb la Festa de l'Estendard, de la qual procedeixen, i que tanta significació històrica tenen per a Mallorca.

En relació amb la cadira de Maceo, l'ajuntament ja està preparant la tramitació corresponent per a poder-la exposar temporalment a Cuba, al Museu d'Història de l'Havana. És habitual en el món de l'art i el patrimoni la cessió d'obres d'art perquè puguin formar part d'exposicions. És important també per a nosaltres conèixer i respectar Antonio Maceo " el Titán de Bronce", el cabdill independentista que va lluitar amb gran valentia contra el general Valerià Weyler i Nicolau i va caure en combat. Weyler el 1897 es va emportar aquesta cadira cap a Palma entre el seu equipatge. Anys més tard, l'any 1931 la família Weyler a Mallorca va nomenar el nostre ajuntament hereu de part dels seus béns, inclosa la cadira.

La història de la cadira no acaba aquí i dona gairebé per a una novel·la: el 1931 la trobam a la possessió de Son Roca de Son Ferriol, però després passà pel Consolat de Mar per a formar part del Museu Marítim. Fou recuperada per l'ajuntament i dipositada primer a Son Roca de nou i després a Son Reus, una altra vegada a Son Roca i després a Can Oms, al Museu de Mallorca i, l'any 1997, al Museu Militar del Castell de Sant Carles. A més a més, el Ple de l'ajuntament, amb el batle Joan Fageda al capdavant, aprovà una moció en què demanava que sols pogués tornar a Cuba quan hi hagués allà democràcia. Un càstig molt gran per al poble cubà.

Després de vint anys, la situació ha anat canviant en molt poc temps. El cronista de l'Havana, Eusebio Leal, demanà al patronat de Sant Carles i al batle de Palma poder preparar una exposició temporal a l'Havana. L'ajuntament va veure amb bons ulls la petició, el Parlament balear aprovà una proposició no de llei en la mateixa direcció, que feia caure la moció Fageda, i diferents ministeris hi han mostrat el seu interès. També cal destacar que l'associació Casa d'Amistat Balears-Cuba ho ha estat demanant... I, finalment, l'ajuntament està duent a terme els tràmits pertinents perquè molt aviat la cadira pugui visitar Cuba.



Sense sortir de l'Estat, el cas de la cimera del rei Martí és encara més llunyà que el de Maceo i per a resoldre'l també haurem de posar, per sobre d'altres consideracions, els valors democràtics del segle XXI; els gests també són importants. A Cort es conservaven diferents elements que la tradició atribuïa a Jaume I des de feia segles: la cimera del rei Martí, una sella, una espasa (propietat de la confraria de Sant Miquel) i altres elements que es mostraven i formaven part de la Festa de l'Estendard, avui també Diada de Mallorca. El 1831, representants reials se les emportaren a la Reial Armeria de Madrid, en contra de la voluntat dels regidors (tots ells homes) de la ciutat. El 1992 Reial Patrimoni feu arribar una còpia de la cimera del segle XIX a l'ajuntament, que nosaltres acabam de restaurar i que podria servir com a moneda de canvi.

Per tant, i també amb la força moral que ens dona el fet d'estar treballant perquè els cubans puguin conèixer la peça de Maceo, reclamarem amb força que tant la cimera com la resta de peces puguin tornar i que tot el poble de Mallorca en pugui gaudir, sobretot en la Festa de l'Estendard d'enguany.

* Regidor de Cultura, Patrimoni, Memòria Històrica i Política Lingüística de l´ajuntament de Palma