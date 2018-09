La invasión del inglés

Necesito sacar dinero de La Caixa . Es la entidad financiera en la que tengo cuenta abierta desde que era un niño, si obviamos cambios de nombre y de personalidad jurídica. Entro en la oficina de Alaró. Resulta innecesario explicar que, vaya vaya, aquí no hay playa. No es, por tanto, un municipio especialmente turístico. Donde antes había un " caixer automàtic / cajero automático", ahora encuentro un " hello! this is your cash point" escrito en grandes caracteres. Más pequeño se lee " efectiu, efectivo, cash, bargeld, espèces, kontanter". La misma palabra aparece escrita en ruso y chino. Supongo.

Deduzco que las personas anglófonas ven una máquina en un banco con pantalla, teclado y varias ranuras y son incapaces de deducir que se encuentran ante un dispensador de dinero. Curioso. Por eso resulta imprescindible que en un municipio del interior de Mallorca se dé más importancia al inglés que al catalán o al castellano.



Barceló es un sólido imperio turístico mallorquín nacido hace tres generaciones a partir del modesto negocio familiar de la camiona que unía Felanitx con Palma. Una de las patas de la empresa es, o era, Viajes Barceló. Ahora en sus oficinas se lee " B the travel brand", que significa algo así como "B, la marca de viaje". Podría pensarse que el cartel está en la londinense Fleet Street o en la neoyorquina Times Square. Pero no, cuelga en las muy palmesanas Bonaire, Balmes o Gilabert de Centelles.

Lo que hace unos años se hubiera llamado Flores María, en la calle Jaume de Santacília, ahora se denomina Mery Flowers. El by está entrando con fuerza para remarcar el nombre del dueño de una peluquería –perdón, barber shop–, el del cocinero de un restaurante de autor o el del zapatero remendón. " By Manolo Pérez", " by Tomeu Font" o variaciones similares asoman en carteles de comercios de Palma no necesariamente ubicados en zonas de alta afluencia turística.

Televisión Española, la del Estado, la que debe defender su idioma a oficial, tiene un Masterchef Celebrity y otro Junior, por no hablar de las First Dates o los programas Summertime de las privadas.

Este país ha tenido un grave problema con el inglés, y no hablamos de la derrota de Trafalgar. Los planes educativos relegaron durante décadas los estudios del latín de nuestros días. El idioma en el que se entiende o discute el mundo es el de los dos imperios que se han relevado en la hegemonía mundial: Reino Unido y Estados Unidos. Hoy, las nuevas generaciones superan el trauma del inglés sin excesivos problemas. Una encuesta entre 1.800 personas presentada por el rector de la Universitat de les Illes Balears, Llorenç Huguet, constataba que el 62% de la población conoce la lengua de William Shakespeare.

Podrá argumentarse que a la fuerza ahorcan. Según la empresa de empleo temporal Adecco, el inglés es requisito indispensable en una de cada tres ofertas de trabajo que se publican en Balears.



En el idioma mundial progresamos adecuadamente aunque aún estemos a unos pasos del sobresaliente. El riesgo actual es pasarnos al otro extremo. Si durante muchos años se menospreció el inglés, ahora está de moda el rechazo comercial del catalán y el español. Parece que el inglés venda y las lenguas propias no. El inglés es moderno y los otros idiomas no. En inglés estoy " in" y en castellano o catalán " out". Este país, que un día se duerme monárquico y se levanta republicano, es incapaz de aplicar la sensatez hasta en el habla. Papanatismo en estado puro.