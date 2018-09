No és no? Elogi del matís

des de la cèlebre ocasió en què per primera vegada fou pronunciada la sentència, l'expressió "no és no" sovinteja cada cop més. És una manera de fer una afirmació rotunda, sense escletxes ni concessions, sense matisos ni vacil·lacions, una manera d'assenyalar posicions immutables, absolutes; una manera de definir posicions pretesament sòlides i indefugibles.

La repetició de l'expressió m'ha recordat una poesia de Paul Celan (1920-1970), un poeta jueu, romanès nacionalitzat francès, de cultura germànica, amic de Heidegger. La primera meitat de la poesia diu així: "Parla també tu / parla com a darrer / digues la teva sentència. // Parla - / Però no separis el no del sí. Dóna a la teva sentència també el sentit: / dóna-li l'ombra. // Dóna-li ombra suficient, / dóna-n'hi tanta, / com tu saps que al teu entorn es reparteix entre / mitjanit i migdia i mitjanit." Celan vindria a representar una visió totalment diferent, conscient del matís, que la realitat no és monocolor, que no és o blanca o negra, sinó d'infinitat de grisos, carregada de diferències i plena de matisos, dels que van des de la mitjanit al migdia i a la mitjanit.

Si la primera posició pot ser expressió de dogmatisme, fonamentalisme o maniqueisme, o hi tendeix; la segona podria suggerir indiferència o escepticisme. La primera dóna a entendre que té les coses clares, però no vol dir que ho siguin; la segona expressa la consciència de la pròpia perplexitat i complexitat de la realitat que pot conduir-la a la inacció.

Per a la primera el que té davant són sempre posicions contradictòries, que s'exclouen mútuament, amb les quals el diàleg és totalment inútil i sense sentit, impossible; mentre que per a la segona les altres posicions són oposades, que mostren diferents aspectes de la realitat, de manera que es pot establir diàleg i construir conjuntament alternatives: "Parla també tu / parla com a darrer / digues la teva sentència. / Parla - / Però no separis el no del sí."

No hi ha la posició cabal, sinó que totes són parcials, per això necessitam obrir-nos a l´altre, comptar amb la seva visió i dialogar per tal de comprendre millor la realitat i de comprendre´ns millor a nosaltres mateixos i entre tots afinar camins de sortida. No es tracta d´anul·lar diferències, ni de prescindir d´elles, sinó d´assumir-les, articular-les i conjuntar-les. Aquesta tasca de cercar l´apropament a l´altre i d´intentar trobar una posició que, en la mesura del possible, tingui en compte el contingut de realitat de cada posició, només es podrà fer des de una posició matisada, sabent dels límits de la pròpia posició.

No vull negar la importància de presentar posicions ben definides dins un món d'ambigüitats i on sembla que la realitat canvia d'un dia per a l'altre, i ja no en parlem de les actituds i els judicis i les opinions. En un món líquid, on s'han liquidat el subjecte i les conviccions, els principis i els criteris, és saludable trobar-se amb posicions ben definides. El que passa és que a vegades aquestes posicions no tenen més consistència que la voluntat d'anar en contra d'una altra, és fruit més de la debilitat i tossudesa que de la ponderació i racionalitat, més del tancament en un mateix que de l'obertura a l'altre i el diàleg.

Malgrat que cap de les dues posicions siguin perfectes o completes, m'atreviria a afirmar que avui es fa necessari complementar, compensar o ponderar la primera posició amb la de Celan, precisament perquè en l'època de la imatge i del titular anam molt mancats de matisos i sadolls de generalitzacions, dejunis d'arguments i saciats de preses de posició i proclames de posicionaments, de posicions dogmàtiques, encara que siguin les imperades per allò políticament correcte i que per tant semblen tenir l'aprovació d'allò que en certs àmbits de pensaments se solia anomenar "el corrent de la història", que es convertia en la gran justificació de tot. Avui ja sembla demanar massa parlar de percepció del corrent de la història tant dominats ens trobam per l'imperi absolut del moment present i de la visió a curt termini.

La posició de Celan l´entenc com un esforç de ponderar els signes de la realitat, les raons a favor i en contra de les posicions preses o a prendre, de manera que més importants que la proclama de la posició són els arguments que fan caure la balança cap un costat; i sobretot com un esforç per no descartar res de la realitat, perquè no càpiga en els nostres esquemes massa simplistes.

* Catedràtic emèrit de Filosofia