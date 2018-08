Tres anys que importen... i seguim!

El maig de 2015, aquesta terra va dir ben clar que volia un canvi, que necessitava un canvi, i les forces polítiques d´esquerres vam fer-ho possible.

Acemoglu i Robinson, al seu Per què fracassen les nacions", conclouen que la clau està en les institucions, en el seu tipus i disseny, i sobre tot, en la seva qualitat i manera de fer, i just aquí, a Balears, en trobem un bon exemple.

Amb molt d´esforç, els socialistes vam creure i vam impulsar l´Estat del Benestar. Aquest Estat del Benestar és una conquesta de l´esquerra, fonamentat en uns serveis públics de qualitat per a protegir les persones i col·lectius vulnerables de l´egoisme de la insolidaritat del mercat, basat en la recuperació de drets civils i la redistribució dels recursos amb l´objectiu de garantir el principi d´igualtat d´oportunitats.

Quan ha governat la dreta, i aquí en tenim experiència, la societat s´ha vist condemnada a la desigualtat, ha vist com es feien retallades tant en drets i serveis bàsics, com en llibertat d´expressió, sanitat, educació, protecció social o ocupació.

El maig de 2015, els socialistes vam apostar pel diàleg, pel canvi, pel progrés, posant l´èmfasi en la dignitat i en la recuperació de drets de la ciutadania, la qual cosa s´ha traduït en el fet de posar les persones al centre de tota la nostra acció política, i aquí és on està la diferència, com dèiem abans, entre institucions dirigides per uns o per altres, i l´èxit o el fracàs de les pròpies institucions i del benestar i progrés de la ciutadania.

Els socialistes treballem per una major justícia social, per un futur millor per a totes i tots, treballam pel que importa i aquests darrers tres anys, importen i molt a Balears.

Importen, perquè ara hi ha una renda social, més beques menjador, més professors i més personal sanitari, menys temps d´espera a la sanitat, més lloguer social, una facultat de medicina, un impost de turisme sostenible, més valoradors per la dependència, més treballadors protegits contra la precarietat laboral, una llei d´Indústria, una llei del Tercer Sector i un pla contra la violència de gènere. Importen, perquè vivim millor.

Importen perquè també s´ha donat resposta a necessitats específiques a cada una de les illes del nostre arxipèlag: s´han acostat els serveis sanitaris als ciutadans, perquè les condicions geogràfiques no siguin un obstacle; s´ha apostat per la recuperació dels hospitals de Son Dureta, Verge del Toro i Can Misses Vell, convertint-los en protagonistes de la nostra història sociosanitària; s´ha planificat i actuat en habitatge públic a totes les illes; s´han invertit en serveis i infraestructures educatives i culturals (com ara l´ampliació del IES Joan Ramis i Ramis de Maó, el projecte de la sala augusta per al nou conservatori de Menorca, avantprojecte del nou CEIP de Sant Ferran, transport escolar a Eivissa)

Importa també, i molt, que des que tenim a Espanya un nou Govern, un Govern que ha dignificat les institucions que fins fa dos mesos eren a mans del primer partit espanyol condemnat per corrupció, i què és capaç d´emprar el dolor de les víctimes de forma interessada i subjectiva, han visitat les Illes Balears quatre ministres i el propi president del Govern. I importa, i molt, que el full de ruta d´aquest nou Govern conflueixi amb els nostres Acords pel Canvi, essent exemples el descompte de resident aeri i marítim del 75%, la recuperació de la universalitat en el Sistema Nacional de Salut (que a Balears va ser recuperat l´any 2015), el creixement econòmic basant en la recuperació de drets laborals, l´aposta per la transició ecològica, la recuperació de la memòria històrica, la persecució d´una fiscalitat justa, avançar cap a una reforma del sistema de finançament, obtenir un nou règim especial a Balears, el canvi en la política d´immigració i el compromís amb l´acollida de refugiats.

I importa que som conscients que encara hi ha molta feina a fer. Seguem honestos, i responguem aquestes preguntes: com volem viure al 2023? Quines Balears volem? Honestament també diré que hi ha dues respostes i dos camins possibles: tornar a maig de 2015, apostant per governs de dretes, o consolidar el canvi iniciat, seguint treballant pel que importa, seguint governant els socialistes per solucionar els reptes de futur que té Balears.

Els socialistes tenim il·lusió, projecte i l´aval de la feina feta aquests tres anys. A aquesta comunitat hem passat d´un permanent estat de conflicte i enfrontament, retallades i injustícies, a millores dels serveis, a retorn de drets, a lluitar per tenir més i millors oportunitats, a protegir el nostre entorn, però encara hi queda molt per fer! I importa, importa molt que els socialistes governem quatre anys més, per tal de consolidar el projecte de canvi més ambiciós que ha tingut mai Balears en la seva història.

* Secretària de Política Autonòmica del PSIB-PSOE