Carta oberta al president Pedro Sánchez

Estimat: escric aquestes línies sense apriorismes. El passat 1 de juny l'esperança va prendre el Congrés dels Diputats. El PSOE, Unidos Podemos i els sobiranistes s'uniren per treure a la dreta més corrupta d'Europa de les institucions de l'Estat.

M. Rajoy deixa un llegat ferest. Retallades socials. Persecució política. Corrupció. Després de vuit anys en el poder, el PP deixa Espanya pitjor de com la va trobar. Només una dada a tall d'exemple: dels catorze ministres del primer govern d' Aznar, dotze estan imputats o implicats en casos de corrupció. Una forma de fer i entendre la política que no vull per al meu país.

Ara això ja és passat. I tu tens molta feina a fer. Com a nou president del govern espanyol hauràs de donar solucions als grans reptes que la societat planteja.

El passat 8 de març una onada violeta va clamar per acabar contra les desigualtats entre homes i dones. Dies després, el 17, els carrers s'omplien de gent de totes les edats reclamant unes pensions dignes. Què penses oferir a aquests col·lectius, bones paraules o fets?



També hauràs de donar resposta al drama dels refugiats. La nostra estimada Mediterrània s'ha convertit en la fossa comuna més gran del món, i això s'ha d'acabar. A la fi Espanya assumirà els 18.000 desplaçats que li pertoquen d'acord als acords establerts amb la UE, o continuarem posant excuses?

I que faràs en relació als immigrants irregulars? Continuaràs amb els CIES inhumans i les il·legals devolucions automàtiques a les fronteres (devolucions en calent)? Deixaràs que el Govern balear mantengui el retorn de la targeta sanitària als immigrants o continuaràs impedint-ho mitjançant decret estatal, com Rajoy?

I en relació al finançament autonòmic, què faràs? Tens una patata calenta que has de resoldre sí o sí. Les illes som un territori amb profundes desigualtats –més del doble de gent sota el llindar de la pobresa que la mitjana estatal– però pagam un 14% del PIB a Madrid que mai torna! Estam a la coa en inversions. Això és una injustícia que qualsevol govern progressista hauria de tallar d'arrel.

Aprovaràs un Règim Especial per Balears descafeïnat o realment estaràs disposat a replantejar tot el sistema de finançament autonòmic? Que dirà la teva nova ministra d'Hisenda?

Ara arrib al gran tema: Catalunya. Seguiràs amb el bloc antidemocràtic i repressiu, contra aquells que un dia vos acompanyàrem a l'exili i a les presons? O en canvi, obriràs un debat real i honest per resoldre el conflicte. Un conflicte que, a parer meu, no es pot resoldre de cap altra forma que no sigui deixant que els catalans s'expressin lliurement a les urnes. T'equivocaries si creus que s'han de xerrar d'algunes competències més i una millora de les inversions estatals.

Finalment em sorgeixen moltes altres qüestions que no puc desenvolupar per qüestió d'espai: seguiràs, com Rajoy, sota els principis d'acomplir els objectius de dèficit, malgrat que això suposi mantenir certes retallades socials? I que faràs amb les negociacions del Pacte de Toledo sobre les pensions o els acords entre el Govern i els agents socials sobre el salari mínim interprofessional? Continuaràs amb la persecució que va iniciar el PP contra les energies renovables? Derogaràs el pitjor llegat de Rajoy o no? Acabaràs amb la reforma laboral, la llei Montoro i la llei Mordassa? Rescataràs injustament les autopistes de peatge de Madrid? Indultaràs a l'exregidor del PP de Majadahonda José Luis Peñas, que va destapar tota la corrupció de la Gürtel?

I encara més i com a mallorquina de forma molt especial et demano si seràs valent i indultaràs també al raper Valtonyc, condemnat a presó per cantar? M'agradaria pensar que sí.

Massa dubtes. Massa incògnites que hauràs de començar a resoldre prest. Ara, depèn de tu de com vols governar. Podràs triar entre fer un govern a la balear o a l'andalusa. Nosaltres, des de la pluralitat estem portant a terme polítiques capdavanteres com la implantació de la renda social, la llei de Fosses o la llei del Turisme. Al sud, el teu partit governa amb el suport de Ciudadanos, la nova marca anticatalanista de l'IBEX-35. Aixecaràs els vets i impugnacions a les lleis i polítiques de progrés que hem impulsat des d'un Govern i una majoria parlamentària plural?



A Mallorca, restam expectants. Però no t'equivoquis. La nostra confiança en un canvi que era necessari, no és un xec en blanc. No dubtis que Més seguirà fent allò que ha fet sempre, hi hagi PP o PSOE: defensar, amb la força de les conviccions, els interessos dels illencs.

Esper que estiguis a l'altura dels reptes que tens al davant. Jo ho celebraré, perquè totes i tots hi guanyarem.

* Candidata a les primàries de MÉS per Mallorca al Consell