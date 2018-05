Recordança d´un Mestre del pensament

Un poble que no coneix el seu passat és un poble mort o en vies d'extinció. La memòria col·lectiva, no només la històrica que també, és un element vital de supervivència d'una comunitat articulada. El coneixement de les pròpies arrels és fonamental per enfortir i mantenir les noves branques. La investigació social rigorosa en el camp del pensament, de les tradicions, de la cultura en general és cabdal en aquesta tasca de manteniment identitària. Per tot això consider un deure intel·lectual retre homenatge a aquells que dedicaren una part important de la seva vida a aquesta labor de recerca dels nostres components essencials i definitoris. Destacant d'entre ells vull assenyalar la figura cabdal del doctor Sebastià Trias Mercant, del qual enguany es compleixen deu anys del seu traspàs el juny de 2008. Fill Il·lustre de Valldemossa, Rector de la Maioricensis Schola Lullistica i durant molts d'anys catedràtic de Filosofia a l'institut Ramon Llull de Palma. En reconeixement de la seva trajectòria com a investigador i divulgador de l'obra de Ramon Llull i de l'Arxiduc Lluís Salvador rebé el Premi 31 de desembre de l'Omnium Cultural Balear i, posteriorment, el Premi Jaume II ja a títol pòstum del Consell de Mallorca



Sebastià Trias ha estat un inestimable testimoni de coherència i compromís ferm amb la nostra terra que ha donat el fruit d'un vastíssim i valuosíssim corpus de producció intel·lectual. Ens deixà com a legat intemporal una història del pensament a Mallorca, innumerables estudis sobre l'antropologia balear, en la vessant monumental, gastronòmica, paisatgística i de costums, un monumental diccionari d'escriptors lul·listes i nombroses aportacions sobre les tradicions festes i personatges de Valldemossa.

En la segona meitat del segle passat, la filosofia europea basada en el model lingüístic estructuralista, sobretot a França, evolucionà cap un revisió crítica que liderà entre d'altres el pensador Jacques Derrida amb la creació del desconstruccionisme filosòfic i la teoria de la diferència incorporant al lèxic filosòfic el concepte de "différance" ( L'écriture et la différence, 1967). Trias, seguidor atent de les novetats en el món intel·lectual, aplicà aquest enfocament nou al camp antropològic, essent un dels primers en defensar i impulsar el diferencialisme en l'anàlisi dels fenòmens culturals.

En plena Edat Mitjana, en el segle XII, el filòsof neoplatònic francès Bernard de Chartres formulà, segons li atribueix el seu deixeble Joan de Salisbury a una de les seves obres ( Metalogicon, 1159), la cèlebre sentència "som com a nans a espatlles de gegants i si podem mirar molt lluny, això es deu a l'altura dels gegants que ens sustenten"( non esse quasi nanos, gigantium humeris incidentes...). Molts d'anys després el gran científic anglès Sir Isaac Newton feu seva la frase a una de les cartes de la seva nombrosa correspondència. Crec que indubtablement un d'aquests gegants en la recerca cultural de Mallorca i model a seguir pels actuals i futurs investigadors, especialment en el camp de l'antropologia i de la filosofia a les Illes Balears ha estat Sebastià Trias, que fou un veritable mestre del pensament, un Magister Humanitatis de la nostra época. Contemplat des de l'actualitat d'aquests temps tempestuosos per les humanitats tant en el món de l'ensenyament com en el de la recerca, la memòria dels que ens han precedit és un estímul per no defallir i continuar cap endavant.

* Doctor en Filosofia