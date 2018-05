Matías Vallés: Los jueces crean el mito Valtonyc

A cualquier ciudadano decente ha de repugnarle que, fuera del alcance natural de la justicia española. Lo anterior encaja perfectamente en la peripecia de Iñaki Urdangarin , pero por lo visto hay que centrarse exclusivamente en Valtonyc , el único de los dos condenados famosos en el exterior que no goza de una escolta pagada por los contribuyentes. Sin olvidar que el segundo también ha sido castigado penalmente por enviar al marido de, un delito que remueve las conciencias más pétreas.

En el momento de componer (con perdón) sus raps lamentables en la estética pero sometidos a la libertad de expresión, Valtonyc era un miembro del subsuelo artístico con una nula proyección. Los jueces de la Audiencia Nacional y del Supremo, sin duda ilustres en los malabarismos legales, han convertido a un bocazas en un mito planetario. Ningún medio de comunicación global se ha sustraído al hechizo del cantante o lo que sea de Sa Pobla. Al igual que ocurre con Puigdemont, en todo el mundo basta con citar el nombre del artista (con perdón) sin necesidad de especificar su cometido. Los magistrados han lanzado una carrera profesional. Gracias a su impecable aplicación de la ley, el impacto de las canciones (con perdón) y de las injurias condenadas se ha multiplicado millones de veces. Miles de cantantes contratarían a estos juristas como managers.

La condena desproporcionada a un año de cárcel por injurias a la Corona ha erosionado con mas fuerza al prestigio de la monarquía española que una tonelada de raps de Valtonyc, así de dura es la sociedad electrónica. El desafío del cantante al "Estado fascista" es ahora mismo una de las diez noticias más leídas en The Guardian. Conviene recordar que el cantante se ha quedado lejos de Unamuno en la virulencia de los ataques al Rey respectivo, pese a la distancia sideral entre ambos creadores. El artista recibió dos años más por enaltecimiento del terrorismo, ahora que no hay ETA pero que no se puede criticar a Carrero, el número dos del dictador franquista. Conviene recordar que Hitler también sufrió atentados terroristas, antes de cargar contra el nazismo. Los seis meses de condena por amenazas a un particular son indudables, por lo menos en cuanto a la existencia de las letras intimidatorias, pero no justifican el total de tres años y medio que han colocado a España a la altura de Turquía en desprecio a la libertad de expresión. Seguramente es injusto, pero cierto.

Para los mallorquines, que tampoco conocían de nada a Valtonyc antes de que fuera mitificado por los jueces, la pregunta no es cómo ha conseguido llegar al extranjero, sino cómo logró salir de la Vía de Cintura. En cuanto al ciudadano que sufragará la escolta de Urdangarin y también la estancia carcelaria del rapero, la pregunta es muy clara. ¿Se siente usted más inseguro con Valtonyc en libertad, el único de los dos condenados de este párrafo que no ha malversado caudales públicos?