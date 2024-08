Balance de Baleares en los Juegos Olímpicos: 3 medallas y varias decepciones

Los Juegos han contado con la participación de 21 deportistas de las Illes Balears. Han sido 18 mallorquines, dos menorquines y un ibicenco quienes han estado en París 2024, en donde se esperaba alcanzar las seis medallas. Al final, fueron tres preseas –Juana Camilión, Marcus Cooper Walz y Joan Antoni Moreno– y cuatro diplomas olímpicos (dos de Hugo González, Adrián Abadía y Mavi García).

Marcus Cooper Walz

El abanderado Marcus Cooper Walz conquistó la medalla de bronce en el K4 500 junto Saúl Craviotto, Carlos Arévalo y Rodrigo Germade. El equipo español era claro aspirante al oro, pero finalmente tuvo que conformarse con la tercera posición. El palista de Cala d’Or también compitió en el K2 500, junto a Adrián del Río, clasificándose cuarto a solo 9 centésimas de la medalla en un final de regata que se decidió en la ‘foto-finish’.

Joan Antoni Moreno

El canoísta mallorquín Joan Antoni Moreno dio una de las alegrías a la delegación española al conseguir la medalla de bronce junto a Diego Domínguez en la prueba de C2 500. La tripulación española era candidata al podio y cumplieron con las previsiones.

Rafa Nadal

Rafael Nadal afrontaba sus últimos Juegos tras haber participado en el ATP de Bastad, a modo de preparación y en donde cayó derrotado en la final. El manacorí disputó el torneo individual, pasando la primera ronda y cayendo frente a Djokovic en la segunda. También compitió en el torneo de dobles con Carlos Alcaraz. Pese a que antes no habían jugado ningún partido juntos, se plantaron en cuartos de final tras derrotar a dos de las parejas favoritas (Argentina y Países Bajos), pero fueron eliminados en cuartos por la dupleta de Estados Unidos.

Jaume Munar

El tenista Jaume Munar cedió en la primera ronda frente a Zverev en un partido que resolvió por la vía rápida el tenista alemán.

Lograron diploma olímpico Hugo González, Adrián Abadía, Albert Torres y Mavi García

Rudy Fernández, Álex Abrines y Sergi Llull

Rudy Fernández disputaba sus sextos y últimos Juegos Olímpicos con la selección española de baloncesto, en la que también estaban Álex Abrines y el menorquín Sergio Llull. En el ‘grupo de la muerte’ junto a Grecia, Australia y Canadá, los españoles no pudieron pasar a octavos de final. Cayeron en el primer partido frente a los australianos, vencieron a los griegos y la derrota ante Canadá (en el último partido como profesional de Rudy) les echó de París tras producirse el único resultado que no les favorecía: el triunfo de Grecia frente a Australia.

Alba Torrens

En baloncesto femenino, la mallorquina Alba Torrens se quedó sin poder luchar por las medallas tras perder la selección en cuartos de final frente a una de las favoritas y vigente campeona de Europa, Bélgica.

Juana Camilión

En el baloncesto 3x3 llegó la gran sorpresa por parte de Juana Camilión. La deportista de es Molinar consiguió junto a sus compañeras de equipo (Sandra Ygueravide, Vega Gimeno y Gracia Alonso) una más que brillante medalla de plata, tras caer en la final frente a Alemania por la mínima y haber apeado a Estados Unidos en semifinales.

Cata Coll, Patri Guijarro y Mariona Caldentey

La selección española de fútbol femenino -con las mallorquinas Cata Coll, Mariona Caldentey y Patri Guijarro- no logró meterse en la disputa por el oro tras caer frente a Brasil (4-1) en semifinales. Y en el duelo por el bronce perdió ante Alemania (1-0), en un partido en el que incluso Alexia Putellas falló un penalti para forzar la prórroga en el minuto 97. Claras candidatas a medalla, el combinado femenino ha sido una de las grandes decepciones de los Juegos.

Nicolau Mir

Nicolau Mir, en gimnasia artística, no pudo clasificarse con su equipo para la final. La selección española acabó duodécima tras fallar todo el equipo en la última rotación de los seis aparatos, las paralelas. Incluso, el mallorquín se lesionó en una mano tras caerse durante su ejercicio.

Paula Barceló

En vela, la regatista Paula Barceló no tuvo un buen inicio de Juegos junto a Támara Echegoyen en las dos primeras regatas de la clase 49erFX, lo que les llevó a buscar una remontada que no culminaron. Pese a ganar la última manga, fueron decimoterceras y no entraron en la ‘Medal Race’.

Nacho Baltasar

Nacho Baltasar, por su parte, se quedó a las puertas de la final. El mallorquín también empezó mal, pero culminó su remontada en la última regata, haciendo un tercer puesto que le metió en el ‘top-10’. Pero una protesta del suizo, por una maniobra irregular, fue aceptada por el jurado. Baltasar fue descalificado en la regata 11 y finalizó undécimo, fuera de los diez mejores y de la final.

Sergio de Celis

El nadador Sergio de Celis no entró en las semifinales en los 100 metros libres y tampoco alcanzó la ansiada final del 4x100 libre con el relevo español. Y en el 4x100 estilos, el equipo fue descalificado por lanzarse al agua antes de tiempo el mallorquín en la última posta (el relevo había sido noveno y no entraba en la final).

Hugo González

Las altas expectativas en torno a Hugo González, con opciones de medalla, no pudieron cumplirse. El palmesano logró un sexto puesto en las finales de 200 y 100 espalda (dos diplomas olímpicos). Estaba inscrito en el 200 estilos, pero renunció para centrarse en la final de 200 espalda. También compitió con el relevo 4x100, que fue descalificado.

Adrián Abadía

En salto de trampolín, Adrián Abadía tuvo un buena actuación en la final de 3 metros sincronizado, junto a Nico García Boissier. La pareja española llegó a París como sorprendente tercera del mundo, pero no tuvo opciones a la medalla ante el excelente nivel de sus rivales y acabó sexta (diploma).

Mavi García

La ciclista Mavi García también logró un merecido diploma olímpico con su sexta plaza tras una gran carrera en la que estuvo en el podio durante gran parte del recorrido, alejándose de las medallas en los 9 kilómetros finales.

Albert Torres

Albert Torres compitió en dos pruebas de ciclismo en pista. El menorquín rozó el podio en la modalidad de Omnium –fue cuarto–, mientras que en la Madison sufrió un aparatoso accidente que le obligó a retirarse y perder las opciones a medalla que tenía junto al castellonense Sebastián Mora. Acabaron octavos, con diploma olímpico.

Omar de la Cruz

El ibicenco Omar de la Cruz, representando a la República Dominicana en fútbol, no pasó de la fase de grupos, quedando su selección sin opciones de clasificarse a octavos.