Albert Torres, tras su caída y retirada en París: «Toca asimilar este disgusto»

«Emocionalmente toca asimilar este disgusto por retirarse de la carrera, no por decisión propia, sino por los jueces, porque la caída ha sido considerable», ha señalado el menorquín Albert Torres tras sufrir un accidente en la prueba de Madison de ciclismo en pista durante los Juegos Olímpicos de París. «Estoy preocupado por la muñeca, no sé si tengo fractura» ha indicado en referencia a la lesión que ha sufrido en el brazo izquierdo en el accidente.

«Era un momento que estábamos haciendo un fuerte ataque para coger la vuelta, que estaba la carrera patas arriba. Y tanto los jueces como los doctores, por protocolo, sobre todo cuando hay una contusión fuerte, un golpe en la cabeza, te dicen que te tienes que retirar por precaución», ha explicado el ciclista de Ciutadella, afincado en Mallorca desde hace años y que junto a Sebastián Mora concluyó la prueba en octava posición (por la descalificación de Países Bajos, ya que habían quedado novenos).

«Entiendo el protocolo, pero frustrado porque en ese momento no había perdido el conocimiento», ha aseverado Albert Torres, en declaraciones facilitadas por la Federación Española (RFEC), que ha añadido: «Cuando te caes el instinto es coger una bici nueva; sabía que me había golpeado en la cabeza y he pedido un casco nuevo para volver a reincorporarme, porque lo principal era volver a la carrera… pero me he tenido que ir al box caminando y frustrado por dejar la faena a medias».

«Estábamos en una situación muy buena»

«Estábamos en una situación muy buena. Es verdad que Dinamarca e Italia iban liderando la carrera, pero justo se había producido un ataque muy fuerte de Nueva Zelanda, con Bélgica, y nosotros habíamos aprovechado muy bien ese impás de que Italia y Dinamarca intentaban cerrar el hueco para aprovechar ese desgaste y después hacer nuestro ataque», ha explicado el pistard, que compite en ruta con el Movistar Team.

«Lo hemos hecho así y justo se ha producido esa caída… Me he encontrado la bici y he dado una vuelta. Y a las velocidades que se va, el impacto ha sido fuerte. Me voy triste de aquí, de París, por eso. Por la frustración de no terminar la carrera», ha concluido Albert Torres, que el pasado lunes rozó la medalla en el Omnium -fue cuarto- y que ha sido el último deportista de Baleares en competir en los Juegos Olímpicos.