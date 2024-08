¿Por qué no ha chutado Mariona el penalti contra Alemania?

La selección española femenina de fútbol se ha quedado sin medalla tras caer en el tercer y cuarto puesto por 0 a 1 frente a la Alemania. España tuvo la oportunidad de transformar un penalti en el último segundo que le llevaba a la prórroga. Mariona parecía ser la clara candidata a ejecutarlo, pero finalmente fue Alexia Putellas, quien tras una discusión con la mallorquina, lanzó el penalti y lo falló.

La capitana de la selección femenina ha comentado que entrenaron este jueves los penaltis y que Montse Tomé le dijo que tirara ella si había algún lanzamiento desde los once metros. Sin embargo, Putellas y Mariona Caldentey intentaron "distraer un poco a la portera" discutiendo sobre quién tiraba el penalti, "pero no ha servido".

La jugadora del FC Barcelona olímpica Alexia Putellas ha revelado que el grupo siente "mucho dolor" tras perder el bronce ante el equipo alemán, a pesar de tener "la oportunidad de ir a prórroga" con un penalti que ella misma erró, por ello, pese a la trayectoria de las de Montse Tomé en sus primeros Juegos Olímpicos, "es complicado" hablar ahora de sensaciones.

"Muy duro. No sé qué decir. Sentirlo mucho. No hemos conseguido traer la medalla, lo hemos intentado, hemos tenido la oportunidad de ir a prórroga, se ha parado el penalti, creía que se iba a tirar hacia donde le chuté en la primera final de Champions que jugamos contra ella y no ha sido así", expresó la española minutos después de perder el partido por el bronce en declaraciones a RTVE recogidas por Europa Press.

"Hablar ahora de sensaciones cuando has perdido es complicado. No sé decirte ni cómo ha ido el partido, es muy reciente, acaba de terminar y es mucho dolor", concluyó Putellas después de que España firmara el cuarto puesto en Paris 2024, tras perder por 0-1 ante Alemania, que se adelantó de penalti.