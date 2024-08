Pòrtol colocará una pantalla gigante para animar a Cata Coll en la lucha por el bronce

El Ajuntament de Marratxí colocará una pantalla gigante para seguir el partido de la Selección Española femenina ante Alemania por la medalla de bronce de los Juegos Olímpicos de París 2024.

Como muestra de apoyo a la jugadora de Pòrtol, Cata Coll, hija ilustre del municipio, el área de Deportes del Ayuntamiento habilitará el Pavelló Municipal Costa i Llobera para el encuentro que se disputará este viernes a las 15 horas.

Muestras de apoyo a Cata

Tras la derrota de España en las semifinales por 4-2 ante Brasil que las privó de luchar por el oro olímpico, Cata Coll pidió "perdón" por no estar "a la altura del equipo".

“Primero de todo pedir perdón. Creo que no he estado a la altura del equipo. A veces se está arriba y otras abajo. Me ha tocado la parte mala. Pero orgullosas de mi gente, creo que han luchado hasta el final para intentar darle la vuelta. Tengo que pedir perdón a mis compañeras, hoy se me ha cerrado todo. No ha sido mi día, pero queda otro partido importante e intentaremos conseguir el bronce y ojalá sea así”, dijo en zona mixta.

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha trasladado su ánimo a la mallorquina. En un mensaje en la red social X este miércoles, la líder del Ejecutivo balear ha destacado que Cata Coll es "orgullo de todas las islas y de un gran país".

"Nos haces vibrar en cada partido, en cada jugada. Estas lágrimas son las de todos, una lección más de la gestión de las emociones en el deporte, que mucho se parece a la vida y en levantarse una y otra vez cuando el viento sopla en contra y de esto tu sí que sabes", ha subrayado Prohens.