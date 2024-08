Chasco en el taekwondo: Adriana Cerezo y Adrián Vicente caen en cuartos de final

Eran los cabezas de serie número dos en sus respectivas categorías y, por lo tanto, dos aspirantes claros a medalla. Y a una de las más valiosas. Sin embargo, tanto Adriana Cerezo (-49 kilos) como Adrián Vicente (-58 kilos) descarrilaron contra pronóstico en los cuartos de final. El taekwondo español, que ha venido a París con ellos dos como principales representantes, se ha llevado un buen chasco este miércoles en el Grand Palais de París, el precioso palacio ubicado junto a los Campos Elíseos.

Tanto Cerezo como Vicente tienen opciones todavía de irse de París con una medalla, aunque no dependen de sí mismos. Si el oponente que les ha eliminado en cuartos alcanza la final, competirán en la repesca por uno de los dos bronces. Si pierden, en cambio, recogerán su mochila y se marcharán a Madrid de vacío.

Por debajo de las expectativas

Los dos se marcharon del tatami con pocas palabras. "No he hecho lo que tenía que hacer y ahora tengo que atarme los machos para que no se repita", decía sin cara de muchos amigos Cerezo. "Quiero seguir concentrado en la competición", despejaba Vicente cambiando el chip, como si nada hubiera pasado apenas tres minutos antes. En cualquier caso, ambos saben que no han respondido a sus propias expectativas, candidatos claros a disputar su respectiva final.

Adrián Vicente, de azul, durante su combate de cuartos de final. / Andrew Medichini / AP

Los dos perdieron en dos asaltos, pero la derrota más dura fue para Cerezo. La plata olímpica en Tokio había arrasado en su estreno en octavos, pero en cuartos pareció quedarse bloqueada ante la iraní Nobina Nematzadeh. En el primer asalto no consiguió conectar ni un solo golpe y a su rival le bastó con una tempranera patada en el torso.

Solo dos puntos de Cerezo

Le costó en total tres minutos a Cerezo anotar sus dos primeros puntos. Y ya no se movió de ahí, incapaz de encontrar la manera de conectar con el peto o el caso de la iraní, a la que le bastó con sumar nueve puntos, dos en el primer 'round' (0-2) y siete en el segundo (2-7) para avanzar a semifinales.

Mucha más guerra sobre el tapiz ofreció Vicente, en un combate con mucha más historia y atractivo frente al azerí Gashim Magomedov. El resultado, no obstante, fue el mismo que para Cerezo, una derrota que no entraba en los pronósticos. Vicente, en sus segundos Juegos, tuvo que remar siempre a contracorriente y pagó cara encajar una patada en giro (cinco puntos) en el primer asalto, resuelto por 5-11.

En el segundo, tras ir perdiendo por seis puntos (3-9) consiguió ir remontando hasta alcanzar el empate a 13 con el marcador ya agotado. Insuficiente para forzar el desempate, forzándole a olvidarse del oro y la plata y a esperar alrededor de una hora para saber si podrá pelear por uno de los dos bronces. Como Cerezo.